Martín Demichelis sumó al cuerpo técnico de River a un ex jugador de Newell's

Con el mercado de pases abierto, Martín Demichelis suma un nombre para incorporar a River. En este caso no para que juegue, sino para ocupar un lugar dentro del cuerpo técnico. En las últimas horas se confirmó que el ex jugador de Newell's Sebastián Grazzini, quien fue DT de Racing y Platense, acompañará al entrenador millonario a partir del próximo semestre.

Los dos ex jugadores fueron compañeros en la pensión millonaria y Grazzini reveló tiempo atrás que lo admiraba por la preparación que tiene. “El que más me gusta es Demichelis. Tuve la posibilidad de juntarme con él, de charlar, y siento que está un paso arriba en el fútbol argentino. Es una persona súper preparada", sostuvo el ex leproso.