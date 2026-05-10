La Capital | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner marcó la zeta de El Zorro en su regreso al triunfo en el Turismo Carretera

El Zorro de Paraná necesitaba la victoria como el agua y la logró en Termas de Río Hondo. Mariano Werner vuelve a estar en carrera por otro título del TC

10 de mayo 2026 · 15:39hs
El Zorro de Paraná

El Zorro de Paraná, Mariano Werner, feliz por su primera victoria del año en el Turismo Carretera, en Termas de Río Hondo.

Mariano Werner hizo la promesa de que si ganaba se iba a poner el traje de El Zorro que le tenían preparado. Y lo hizo con todo gusto, hasta marcó la Zeta y todo en Termas de Río Hondo. El tricampeón del Turismo Carretera, el ídolo de Ford, está de vuelta después de un flojo comienzo.

El Zorro de Paraná hizo de las suyas. Lo principal, clasificar bien adelante, en el quinto lugar, con lo cual largó segundo la segunda batería. Lo siguiente, ganarle la punta al pibito Marcos Dianda para adjudicarse al cabo la serie más rápida, ya que en las otras dos (ganadas por el poleman Matías Rossi y Mauricio Lambiris) hubo autos de seguridad.

Así, Werner largó primero y llegó primero. Además hubo apenas un relanzamiento que defendió perfecto ante Rossi, que nunca tuvo las armas para atacarlo.

Y eso que el entrerriano, que sufrió muchos problemas de fiabilidad en las primeras cuatro carreras, debió cancelar unas pruebas previas en La Plata por la lluvia. Es que apenas llegaba 16º en el campeonato, hasta afuera de los 3 de Ultimo Minuto, y necesitaba dar un paso al frente. Lo hizo al final, sin necesidad de ese ensayo.

Otra carrera lineal del Turismo Carretera

El excelente autódromo de Termas, muy ancho y con chances de sobrepaso pese a usar otro dibujo, no sirvió de marco para un gran espectáculo. De hecho, eso viene ocurriendo, con autos demasiado parejos y sin poder lograr la succión suficiente. Se venía de un triunfo tedioso de Santiago Mangoni en Concepción. Se repitió con Werner ahora.

>>Leer más: La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

De hecho, así largaron los del podio y así llegaron: Werner, Rossi y Lambiris. Se agrega a los 8 primeros en realidad, ya que el 4º Marcos Dianda, el 5º Christian Ledesma, el 6º José Urcera, el 7º Otto Fritzler y el 8º Hernán Palazzo así habían partido.

Por supuesto, fue muy significativo el triunfo del de Paraná, porque logró igualar el rçecord de Oscar Gálvez (dato del rosarino Sergio Tenaglia), de obtener al menos una victoria durante 16 años seguidos. O sea, lo viene haciendo desde 2011.

Werner debutó en 2008, no ganó ese año ni en 2010, precisamente cuando perdió el título después de hacer sumado más que nadie por no obtener la victoria obligatoria.

La legión de la región

El Galarza Racing de Acebal seguramente fue el representante de la región que se fue más ancho de Termas. De nuevo metió al líder Jonatan Castellano entre los diez primeros con su 9º puesto y también a su gran apuesta, Marcos Dianda, de Guatimozín, con el 4º lugar.

También el Maquin Parts de Venado Tuerto se lució metiendo sus dos coches en el top ten: Otto Fritzler fue 7º y Diego Azar 10º con los Mercedes Benz.

>>Leer más: Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó una carrera sin emociones en Concepción del Uruguay

Los del RUS Med Team de raíces rosarinas estuvieron un pasito más atrás: Josito Di Palma quedó 14º, Juan De Benedictis 20º y Thomas Ricciardi, de buen domingo después de no haber podido clasificar, remontó en la serie y finalizó 38º la carrera.

El sureño Joaquín Ochoa, del SAP Team atendido en Rosario, quedó 26º.

El piloto de Las Parejas Facundo Ardusso (ganó la final del Turismo Carretera 2000) estaba para más pero quedó detenido en boxes cinco giros y finalizó último entre los que vieron la bandera a cuadros. El de Villa Minetti Ignacio Fan y el de Reconquista Gaspar Chansard no terminaron.

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