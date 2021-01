La historia sobre la repatriación de Broun todavía no encontró el final esperado. Es que del lado del arquero aún no aceptaron la contraoferta que realizó la dirigencia canalla por todo concepto. La diferencia entre lo que pretende cobrar el jugador y lo que está dispuesto a pagar Central sigue siendo insalvable. En un principio se habló de un monto cercano a los 600.000 mil dólares por la compra del pase y por un contrato de 3 años. La directiva canalla no aceptó montos ni condiciones. Pareció que con el paso de los días esas discrepancias se iban a limar, pero el acuerdo económico no llegó. Es más, la oferta auriazul también contemplaba la resolución por el año de contrato que aún tiene Broun con Gimnasia.

Si finalmente las tratativas por repatriar a Fatura continúan empantanadas, la idea de la dirigencia de Central es volver a poner en la agenda de prioridades al arquero paraguayo Juan Espínola (26 años), actualmente sin jugar en Nacional. En esa dirección, el representante del uno guaraní, Hugo Petta, confió lo siguiente: “Hay grandes chances de ir a Rosario Central. El tema está muy avanzado, pero estamos viendo algunas cuestiones relacionadas con el acuerdo”, sostuvo.

La situación contractual de Espínola no sería un impedimento, ya que el arquero no arregló con Nacional de Paraguay la renovación de su contrato que vence en diciembre y por eso se entrena con la división reserva desde septiembre. En 2020 jugó 11 partidos con la academia guaraní y su último encuentro como titular fue el 22 de septiembre en la derrota 2-1 ante el River paraguayo.

El Kily González lo tiene bien visto al golero y eso allana el camino para su contratación. En ese sentido también se impone decir que el arquero fetiche del DT de Central para encarar el próximo torneo es Jorge Broun. Pero mientras las tratativas por Fatura no encuentren un viso de acercamiento entre las partes, las chances de Espínola seguirán creciendo. Lo concreto es que el Kily ya les dijo a los dirigentes que quiere sumar sí o sí a un arquero.