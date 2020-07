Marco Ruben entró en modo indefinido

Lo que parecía un mero trámite terminó siendo una operación de alta complejidad. Central esperaba concretar la renovación de Marco Ruben. Pero ahora tendrá que esperar más que antes para ver si seguirá contando con el referente de la casa. Ayer hubo una reunión entre los integrantes de la mesa chica canalla y el representante del atacante de 33 años. El grupo selecto de la comisión llegó al recinto con ganas de descorchar. No imaginaban un escenario desfavorable. Todo se empantanó cuando el empresario Andrés Miranda los puso al tanto de la determinación que había adoptado el 9. "Marco no tomará una decisión hasta que sepa cuándo volverá el fútbol o se normalice la situación. Eso sí, firmará en Central o se quedará en la casa”, fue la contundente respuesta que ofreció el agente del futbolista en plena charla y que a los dirigentes no les quedó más remedio que acompañar la decisión con respeto y ahora deberán tener paciencia de artesano. Ante el nuevo cuadro de situación, el club activó la misión de retener a Claudio Riaño o Sebastián Ribas (ver aparte).

"Tomó la decisión de no firmar por ahora. Marco esperará hasta que vea cómo se rediagrama el fútbol argentino ante este escenario que generó la pandemia. En esta incertidumbre no tomará una decisión. Cuando se normalice todo dirá entonces si sigue jugando o no”, abundó Andrés Miranda, quien ayer aclaró la situación debido a la postura que tomó su jugador.

El agente del goleador además fue enérgico con respecto a un tema que también genera incertidumbre. "Si sigue jugando al fútbol será en Central. Es Rosario Central o se queda en la casa. Acá no pasa por irse a otro lado”, apuntó el empresario con marcada enjundia, en contacto con Ovación.

Mientras en pueblo canalla espera una señal positiva de Ruben, el atacante continúa muy cómodo instalado en Victoria junto a su familia. En realidad optó por hacer base en Entre Ríos cuando se decretó la cuarentena a nivel nacional. Por el eso el único canal de comunicación es el del representante.

"Marco se tomará un tiempo más para decidir si firma, va a esperar que AFA diga cuándo comenzarán las prácticas y qué formato de competencia habrá hasta fin de año. Hablamos todos los días y tiene en claro que si no es acá, se quedará en la casa”, agregó Miranda.

Lo cierto es que "si no hubiese pasado esto del coronavirus ya habría firmado. Pero ante la pandemia cambió el escenario”, confesó el empresario. También es verdad que Ruben no quiere firmar ahora ningún contrato con Central porque si el fútbol vuelve en enero no quiere cobrar por algo que no hizo. No lo toma como serio. También sabe cuáles son los límites que hay en esta negociación y dónde está parado Central hoy en día. Por lo tanto, todo pasa por una decisión de vida.

La realidad marca que está cómodo en su casa de Victoria y por eso entró con toda la furia en modo indefinido, algo que en Central no esperaban ni deseaban en los últimos días. Sobre todo porque entendían que si los había habilitado a charlar de forma oficial con su agente era porque ya tenía decidido estampar la firma por los próximos 18 meses como le ofreció el club el pasado viernes.

En tanto, por el lado de Central le argumentaron a este medio estar tranquilos. A la vez afirmaron que "nos hubiese gustado cerrar el contrato en estos momentos. Hicimos todo el esfuerzo para que pueda continuar, aunque aceptamos la determinación de Marco de esperar hasta que haya otro panorama en el fútbol como nos indicó su representante”.

Según trascendió, la faz económica no fue una barrera en esta ocasión. "No, pasa por otro lado el tema. No sabe qué hará, es así. Le hicimos la oferta pero es una decisión netamente personal. No queda otra que esperar. Y lo vamos a respetar”, le indicó una fuente canalla a este medio con cierta dosis de resignación.