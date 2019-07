"Luché para ser el uno charrúa", destacó el arquero Giroldi

Se quedó para pelearla y con el correr de los partidos se transformó en el uno de Central Córdoba. Para Matías Giroldi se viene otra temporada exigente en el torneo de Primera C, donde estará visitando a Sportivo Italiano en Ezeiza la próxima semana. Y de yapa, mañana tendrá la responsabilidad de defender los tres palos del charrúa en la segunda semifinal ante Ben Hur en Rafaela, a partir de las 15 por la Copa Santa Fe.

“Es el mejor momento en lo personal desde que llegué al club. Estoy afianzado en el arco de Córdoba y muy contento por el presente que está atravesando el equipo”, dijo Matías Giroldi sobre todo lo que se le avecina al equipo de barrio Tablada en el segundo semestre del 2019.

El ex guardavalla Rosario Central llegó en el 2013 y siempre estuvo entre los 18 con los diferentes técnicos que pasaron por el Matador.“Hace seis años que soy un charrúa más. Desde mi llegada siempre me dediqué a entrenar todos días y a estar diez puntos para cuando el entrenador me necesite”, señaló el uno de Córdoba.

Con respecto a lo que se le viene al charrúa, lo inmediato y la prioridad es el cotejo ante Ben Hur, mañana en Rafaela, después de la victoria en la ida por 1 a 0 con gol de Afredo Trejo en el Gabino Sosa.

“La cabeza de todo el plantel está metida en la revancha ante los rafaelinos. Todavía nos quedan disputar noventa minutos y necesitamos el empate para llegar a la final. Llevamos una pequeña diferencia a una cancha complicada pero el equipo sabe muy bien eso de afrontar partidos difíciles. Nuestro objetivo es llegar a la final del torneo, lograr el título para quedar en la historia del club y además ayudar a la institución en lo económico por el premio que otorga el certamen”, enfatizó Giroldi.

Después de jugar en Rafaela para Córdoba no habrá descanso. El próximo sábado comenzará a disputar el torneo de la C y el debut será en Ezeiza ante Sportivo Italiano.

“En el medio de las semifinales de la Copa Santa Fe se conoció el fixture de la Primera C y desde el lunes comenzaremos a pensar en Italiano. En el plantel hay un material humano bárbaro y el objetivo es realizar un buen certamen y ascender”, cerró el guardavalla.

Iría con un cambio ante Ben Hur

El mediocampista Lucas Lazo entraría por Gastón Tedesco y sería el cambio que el DT Eduardo Tati Bustos Montoya dispondría para visitar a Ben Hur en Rafaela, en la revancha de la semifinal de la Copa Santa Fe. “Tengo el equipo en la cabeza y sería con un cambio táctico en el medio. Quedé muy conforme el trabajo de Lucas Lazo cuando ingresó en el segundo tiempo y casi seguro que estará entre los once. Mañana (hoy) en la última práctica matutina confirmaré el equipo”, señaló el técnico charrúa a Ovación en la previa del choque ante rafaelinos. La probable formación charrúa sería con Matías Giroldi: Maximiliano Saucedo, Juan Casini, Leandro Esquivel y Cristian Sgotti; Alfredo Trejo, Lucas Bracco, Bautista Carrera y Federico Ferrari; Lazo o Tedesco y Cristian Yassogna.