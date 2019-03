Lovera, una chance más para dar el salto de calidad

La apuesta de Diego Cocca no difiere demasiado de lo que ocurrió con Edgardo Bauza y hasta incluso con Paulo Ferrari. Al menos en cuanto a nombres. La inclusión de Néstor Ortigoza es quizá el golpe de efecto más visible en relación al proceso que comandó el Loncho, pero el Gordo siempre estuvo ahí, expectante. Sin dudas el nombre que se destaca en la formación que el canalla pondrá en cancha hoy es Maximiliano Lovera. De haber estado en condiciones Fernando Zampedri tal vez el formoseño no hubiera aparecido entre los once, pero la chance se le presentó y ahora dependerá del juvenil saber aprovecharla.

La aparición de Lovera fue de las más salientes de divisiones inferiores de los últimos tiempos. Al menos la que más pinta de promesa tenía. Pero al delantero nunca se le hizo fácil ganarse un lugar. Por falta de oportunidades para jugar de titular pero también porque las veces que le tocó entrar se le dificultó marcar la diferencia. Hoy, en La Paternal, tendrá una nueva oportunidad, justo en el debut de un entrenador.

Es todo un dato que ante la baja de Zampedri, Cocca haya puesto el ojo directamente en Lovera, sin intentar alguna que otra prueba con algún otro jugador, como el caso de Riaño. Desde el inicio de semana el técnico le entregó señales de que podía jugar y si bien no lo confirmó se la jugará por el formoseño.

Lovera tuvo mucha participación en el torneo, pero fue casi siempre una alternativa de recambio ya con el partido en marcha. Los tres actos que tuvo desde el arranque fueron con el Patón Bauza como técnico, contra Boca (0-1), Colón (1-1) y Vélez (0-2). Los demás fueron 14 partidos en los que le tocó ingresar ya con el juego en marcha y, generalmente, para intentar revertir una situación adversa. En los dos casos, siempre le costó aprovecharlas.

Esta vez no hará las veces de volante (ya fue utilizado por las dos bandas), sino que flotará unos metros por detrás del Chaqueño Herrera, en uno de los puestos que más le gusta, aunque su verdadera posición es delantero por afuera. Más allá del lugar que se le asigne, Lovera está ante una nueva oportunidad de demostrar que la primera de Central no le queda grande y que al rótulo de "promesa" podría cambiarlo por el de "realidad".

Control sobre sí mismo y el juego

Las palabras "orden", "circulación" y "profundidad" fueron expuestas en la previa por Diego Cocca como las banderas que su equipo deberá levantar hoy en el Diego Armando Maradona. Cumplir con eso o no establecerá hasta qué punto el equipo internalizó las primeras directivas del entrenador. Lo que tiene que hacer Central es lograr un resultado positivo (léase un triunfo), pero para Cocca las formas también cuentan y en eso trabajó en los pocos días que lleva al frente del plantel. En una cancha de dimensiones reducidas, para el canalla será clave no desordenarse para no perder el control del juego. Argentinos seguramente le propondrá un partido intenso pero con pelota al piso, que es lo que está intentando Dabove, de allí la inteligencia del canalla para lograr que la circulación sea precisa y que, sobre todo, el equipo entienda, como también anunció su DT, cuáles son los momentos precisos para atacar con la profundidad requerida.