Lovera será el enlace en el último amistoso de Central

Es tiempo de hacer un nuevo ajuste. El último en realidad. Central cerrará hoy la serie de ensayos amistosos de pretemporada. Lo hará desde las 10 ante Arsenal, que viene de conseguir el ascenso a la Superliga y luchará la próxima campaña con el canalla para quedarse en la elite. El encuentro está pactado en el Gigante y será a puertas cerradas. Uno de los focos a seguir será el funcionamiento auriazul, que por ahora está verde. No arranca en realidad. Y el otro radica en la imagen de Maximiliano Lovera. El juvenil ya es pieza fija en la estructura táctica que pregona Diego Cocca. También hay que resaltar que se erigió por fuerza mayor en el enganche del equipo, que viene tendiendo un sólo punta: Claudio Riaño. Como dato saliente hay que remarcar que el jugador de 20 años se tornó en una de las dos cartas que tiene la institución de Arroyito, la otra es la del Colo Gil (ver página 5) para vender en este mercado e inyectarle así una buena dosis de oxígeno a la tesorería.

Atrás quedaron los compromisos informales y triunfales ante Argentino por 1 a 0 en 40 minutos de acción, Sportivo Las Parejas por 2 a 1 (40’), la reserva canalla 1 a 0 y Fénix por 1 a 0 (45’). También los empates con sabor a poco frente a Olimpia en Paraguay 1 a 1 en 90’ y Unión a puertas abiertas 0 a 0 (70’).

Hoy la historia será diferente. Será turno de recibir a Arsenal, que se está rearmando y readaptándose para poder hacer pie en la máxima categoría nacional desde la próxima semana. El elenco de Sarandí sumó incluso ayer al ex canalla Pablo Alvarez (ver aparte). Habrá que ver también cómo reaccionarán los del Viaducto, que llegaron ayer a la ciudad, cuando estén cara a cara con los auriazules.

Un conjunto donde hasta el momento Cocca parece no haber logrado sincronizar. Al menos por los encuentros que dejó mostrar el entrenador contra Olimpo y Unión. La jornada sabatina será determinante porque será la última chance que tiene el DT para ajustar las clavijas pensando en la hora de la verdad, que será el lunes 29 con Atlético en la siempre esquiva y compleja Tucumán.

Cocca tiene la base bien definida. De eso ya no quedan dudas. Son el arquero Jeremías Ledesma, el zaguero central Matías Caruzzo, el volante tapón Fabián Rinaudo y el polifuncional Maximiliano Lovera. El entrenador parece además tener depositada toda la confianza en el formoseño.

No en vano desde que asumió siempre que pudo lo incluyó de titular. El plus es que ahora le buscó una nueva función. Espera sacarle jugo a la creatividad y velocidad que lo caracteriza como enganche. Una función en la que por ahora no sobresale, pero cumple. Por eso es que el entrenador cruza los dedos para que no lo vendan en este mercado. O al menos que sea transferido pero pueda quedar hasta fin de año como mínimo. Lo considera indispensable para encarar lo duro que vendrá para el club desde la próxima semana.

El formoseño estará delante de la férrea línea que compondrán el volante tapón Rinaudo, los extremos Diego Zabala y Ciro Rius, y el aguerrido Colo Gil, que es como un perro de presa cuando está en cancha, aunque a veces termina descalabrando la estantería táctica de tanto correr sin sentido.

El técnico auriazul espera además por más refuerzos (ver página 5). Mientras tanto apelará a las mismas caras que puso en el tibio 0 a 0 ante Unión en el Gigante. Es decir, Central cerrará el séptimo desafío informal de pretemporada ante Arsenal con Ledesma; Molina, Caruzzo, Barberi y Parot; Rinaudo; Rius, Gil y Zabala; Lovera; Riaño.

Alvarez firmó en Sarandí

La ilusión de Pablo Alvarez era volver a Central. Pero Diego Cocca le bajó el pulgar y por eso buscó nuevos horizontes. Ayer terminó firmando por una temporada para Arsenal. El defensor no estará hoy en el Gigante junto a los ahora flamantes compañeros de Sarandí "porque me quedaré realizando trabajos físicos con el profe durante varios días”, le explicó a Ovación. "Ganas de ir allá siempre tendré”, acotó a modo de confesión espontánea el experimentado jugador.

Con Ortigoza ¿y Ribas?

Después de los titulares seguramente sumarán minutos de fútbol los suplentes. Y ahí habrá varias caras que pugnan por un lugar en el elenco principal. Entre ellos se destacan las del defensor Emanuel Brítez, Néstor Ortigoza y Rodrigo Villagra. El Gordo hoy sí estará a disposición porque se recuperó del planchazo sufrido con Unión y que lo privó de estar con Fénix de Pilar el pasado miércoles. En tanto, resta saber si el delantero Sebastián Ribas podrá actuar o sigue con dolores en el gemelo derecho. Cocca aprovechará la jornada matinal para evaluar también con suma atención el material alterno que tiene a mano. Sobre todo porque sabe que le espera una temporada no apta para tibios, ya que el canalla se jugará fecha a fecha la banca en la Superliga. Y entre los suplentes hay varios apellidos a tener muy en cuenta en un corto plazo. Tales los casos de Rodrigo Villagra y Néstor Ortigoza. Si bien desde el cuerpo técnico no brindaron detalles de cómo saldrían los suplentes, el probable equipo que recibirá a Arsenal estaría compuesto por Josué Ayala; Rodrigo González,

Diego Novaretti, Emanuel Brítez y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra y Néstor Ortigoza; Joaquín Pereyra, Francesco Lo Celso y Jonás Aguirre; Ribas o Jerónimo Rodríguez.