Los suplentes jugaron mejor que los titulares y "es lo que no me va a dejar dormir esta noche"

Miguel Ángel Russo lamentó que se les escapara el partido frente a River por 2 a 1 y lo adjudicó a que es necesaria una "mayor atención" a lo largo de los 90' , para sostener la concentración que tuvieron durante varios pasajes. El DT valoró el trabajo realizado en los 45' iniciales por el equipo alternativo que salió a jugar en el Monumental. Y en referencia al bajón que experimentó el conjunto auriazul en el segundo tiempo, justamente cuando ingresaron algunos de los habituales titulares, fue categórico: "Es lo que no me va a dejar dormir esta noche".

La última frase de Russo en conferencia de prensa dejó en claro que no esperaba que con el ingreso de Facundo Mallo, Agustín Sández, Kevin Ortiz, Tobías Cervera y Jaminton Campaz no fuese posible sostener el rendimiento. "Es lo que no me va a dejar dormir esta noche, pero esto es fútbol, es así", manifestó el entrenador, quien dijo que "hay muchas cosas" positivas de la presentación canalla en el Monumental.