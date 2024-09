Los Springboks le dieron una lección de rugby a Los Pumas y se impusieron 48 a 7

Pieter-Steph Du Toit acaba de marcar el segundo try de Sudáfrica y lo sufren Los Pumas.

Tomás Albornoz convirtió el try de Los Pumas en el primer tiempo, ante el campeón del mundo del Rugby Championship, Sudáfrica.

La lógica rompió toda posibilidad de concretar el sueño. Los Pumas llegaban al último encuentro del Rugby Championship 2024 con chances matemáticas de salir campeón, pero para ello debía ganarle a los Springboks en su propia casa con punto bonus y además no permitir que el bicampeón del mundo sume, cosa que finalmente no ocurrió.

Más allá de la derrota, el equipo de Contepomi cerró un torneo histórico, con tres triunfos inolvidables ante las tres potencias del Hemisferio Sur, nada menos.En el partido desquite Sudáfrica no quiso sorpresas. De arranque metió toda la carne en el asador, con los regresos de Eben Etzebeth y Siya Kolisi, por ejemplo, anunciando que las cosas no iban a ser iguales y que lo que había pasado en Santiago del Estero fue el fruto de una mala tarde.Los Springboks salieron con todo y acorralaron a Los Pumas contra su ingoal y si los locales no marcaron inmediatamente fue por la prolija defensa argentina.

Pero tanto va el cantaro a la fuente… que los Boks encontraron un pequeño espacio para utilizar y no lo desaprovecharon. El fullback Aphelele Fassi abrió la cuenta y Sudáfrica empezó a dominar también en el marcador. Con la pelota en su poder, los dueños de casa siguieron poniendo a Los Pumas en una situación apremiante y con sus forwards estiraron la ventaja con el try de Pieter-Steph du Toit.

Los Pumas no podían adueñarse de la pelota pero en una de las pocas chances que tuvieron, sortearon la agresiva defensa sudafricana para llegar al descuento con un try del apertura Tomás Albornoz. Argentina no lograba hacer pie y para colmo la mala fortuna dejó fuera de la cancha a Santiago Chocobares por un golpe involuntario en una de sus rodillas que obligó a su reemplazo. Poco después, Mateo Carrera golpeó a Fassi en el aire sin ir a disputar una pelota y vio la tarjeta amarilla. El panorama argentino se volvía cada vez más oscuro.

Los Springboks no bajaron el pie del acelerador y moviendo la pelota volvieron a sentenciar el ingoal argentino. Otra vez Aphelele Fassi apareció para apoyar y antes que termine el primer parcial, Cheslin Kolbe, con tiempo y espacio en una de las puntas, le puso las cifras definitivas al primer tiempo (27-7). Pese al esfuerzo de los argentinos, los Springboks fueron muy superiores.

En el arranque del segundo tiempo, cambios mediante, el partido se hizo bastante trabado y desprolijo. En ese contexto Matera se lanzó en la “limpieza” en un avance de Los Pumas y terminó golpeando peligrosamente a un rival en la cabeza. Tras la revisión de los jueces y la advertencia al árbitro principal, el argentino vio la amarilla y luego la roja.

Jugado por jugado, Argentina salió a quemar las naves, pero una y otra vez chocó con una ordenada defensa sudafricana que aguantó estoica. No hubo forma. Para colmo cuando Sudáfrica atacó generó zozobra en la última línea, al punto que obligó por ejemplo al fullback argentino a un knock on intencional con el que vio la tarjeta amarilla. Con dos hombres de más, todo fue a voluntad del local, que movió la pelota de un lado a otro y se cansó de desbordar. Y siguió sumando, insaciable, hasta marcar siete tries y cerrar el Rugby Championship a lo campeón.

Triunfo neozelandés

En el restante partido de la última jornada del Rugby Championship, Nueva Zelanda venció a Australia 33-13 en el Sky Stadium y cortaron una racha de más de seis años sin victorias en Wellington.Este encuentro marcó la despedida de dos campeones del mundo: el medioscrum TJ Perenara y el tercera línea Sam Cane, quien con el cotejo de ayer se convirtió en el nuevo centurión de los All Blacks.Con este resultado los hombres de negro cerraron el torneo con tres victorias e igual número de derrotas, mientras que los Wallabies lograron un solo triunfo que fue ante Los Pumas en La Plata, en la última jugada del partido.

El minuto a minuto de Sprinboks y Los Pumas

Final del partido. Los Pumas cayeron 48 a 7 ante Sudáfrica

48-7 78' Nuevo try convertido para los Sprinboks que se florean ante Los Pumas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840072731355951208&partner=&hide_thread=false 78´



Jesse Kriel y un try con fortuna para Sudáfrica. Pollard aportó dos puntos más.



48-7



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/iRPWJUB8Qn — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

41-7 73' Sudáfrica sigue ampliando la ventaja ante Los Pumas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840071496724570129&partner=&hide_thread=false 73´



Du Toit también apoyó por duplicado ante #LosPumas. Pollard sumó con los pies.



41-7



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/UjIxFaUrM7 — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

34-7 70' Malcolm Marx apoyó un nuevo try para los locales

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840070139816935821&partner=&hide_thread=false 70´



Apareció Malcolm Marx y apoyó para los Springboks ante #LosPumas. Handre Pollard sumó dos puntos con su conversión.



34-7



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/7b5nYQwqMs — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

62' Expulsado Matera en Los Pumas por la embestida en la limpieza de ruck que propició la amarilla inicial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840068425000865967&partner=&hide_thread=false 62´



Pablo Matera fue expulsado luego de que una jugada peligrosa se revise con la Regla Búnker.



27-7



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/s0FtNvrn0Q — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

53' Todavía no hubo puntos en el segundo tiempo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840063996218531995&partner=&hide_thread=false 53´



Todo sigue igual en el Mbombela Stadium.



27-7



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/VncmVP0HI8 — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

Comienzo del segundo tiempo

Regresa Juan González para el complemento, tras superar el protocolo de conmoción.

Fin del primer tiempo

27-7. 37' try de Sudáfrica de Cheslin Kolbe. Vuelve Carreras.

36' Entraron Mallía y Matera, salieron Isgró y Juan González.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840053605006442973&partner=&hide_thread=false 33´



Aphelele Fassi firmó su doblete después de una gran jugada de los Springboks.



22-7



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/YqUOwS1f5E — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

22-7. Tercer try de Sudáfrica, de Aphelele Fassi.

29' amarilla para Mateo Carreras, que debe salir de la cancha.

23' Se lesionó Santiago Chocobares y lo reemplazó Lucio Cinti.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840050170639106484&partner=&hide_thread=false 22´



Hendrikse estuvo certero y sumó tres puntos para los Springboks gracias a un penal.



17-7



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/SphYyOPHuO — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

17-7, penal para Sudáfrica, Jaden Hendrikse.

14-7. try de Los Pumas, de Tomás Albornoz bajo la H, convertido por él mismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840048315976634485&partner=&hide_thread=false 15´



Du Toit apoyó en el ingoal de #LosPumas y estiró la ventaja de los Springboks. Libbok sumó dos puntos con sus pies.



14-0



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/13aedFk9Z4 — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

14-0. Nuevo try de Sudáfrica de Pieter-Steph Du Toit, convertido por Jaden Hendrikse.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1840046716457771323&partner=&hide_thread=false 8´



Tras una seguidilla de scrums y penales a favor para los sudafricanos, Aphelele Fassi apoyó ante #LosPumas. Libbok sumó dos puntos más con su puntería.



7-0



ESPN 2#PUMASxESPN



Mirá todo el #RugbyChampionship en #DisneyPlus. pic.twitter.com/qY1ZksRcVu — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 28, 2024

7-0. 7' primer try sudafricano de Aphelele Fassi, convertido por Jaden Hendrikse.

Empezó el partido en el Mbombela Stadium

El mejor Rugby Championship argentino

Es el mejor Rugby Championship de Los Pumas desde que participan en él, ya que por primera vez les ganó a las tres potencias mundiales: a los All Blacks en Nueva Zelanda, a Australia en Mendoza y al mismo Sudáfrica en Santiago del Estero el sábado último.

A primera hora, Nueva Zelanda derrotó 33 a 13 a Australia, el organizador del próximo Mundial, para quedar segundo antes del partido en Sudáfrica.

Leer más: Una victoria histórica sobre Sudáfrica

Las formaciones de Sudáfrica y Los Pumas

Sudáfrica: Ox Nche, Bongi Mbonambi, Frans Malherbe, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi (C), Pieter-Steph Du Toit, Jasper Wiese, Jaden Hendrikse, Manie Libbok, Kurt-Lee Arendse, Damian De Allende, Jesse Kriel, Cheslin Kolbe y Aphelele Fassi

Suplentes: Malcolm Marx, Gerhard Steenekamp, Vincent Koch, Elrigh Louw, Kwagga Smith, Cobus Reinach, Handre Pollard y Lukhanyo Am

Los Pumas: Gallo Thomas, Montoya Julián (C), Sclavi Joel, Rubiolo Pedro, Lavanini Tomás, González Juan Martín, Grondona Santiago, Oviedo Joaquín, García Gonzalo, Albornoz, Carreras Mateo, Chocobares Santiago, Moroni Matías, Isgró Rodrigo y Carreras Santiago.

Suplentes: Ruiz Ignacio, Calles Ignacio, Delgado Pedro, Molina Franco, Matera Pablo, Bazán Vélez Lautaro, Cinti Lucio y Mallía Juan Cruz.

Estadio: Mbombela Stadium, Nelspruit

Referee: Ben O’Keefee (NZR)