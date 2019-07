Los pibes pisan fuerte en Tablada

Con la llegada de Eduardo Tati Bustos Montoya en Central Córdoba comenzó a florecer la nueva versión en la armada del elenco de barrio Tablada. Los altos rendimentos de Cristian Sgotti, Bautista Carrera y Maximiliano Saucedo, en el triunfo ante Ben Hur de Rafaela por 1 a 0 en la primera semifinal de la Copa Santa Fe, dejaron muy conforme al cuerpo técnico y a todos los seguidores. Los tres jugadores son la apuesta fuerte que tiene la dirigencia para el próximo torneo de Primera C, que dará comienzo el próximo 27.

"Estos pibes son una barbaridad. Juegan como los grandes jugadores que vistieron la gloriosa camiseta del Matador", tiro un fanático hincha charrúa en referencia a Sgotti, Carreras y Saucedo.

En el importante triunfo de Central Córdoba ante la BH de Rafaela, por su ida y vuelta Sgotti se transformó en la figura del encuentro.

"Es el premio al sacrificio, a no bajar los brazos en cada entrenamiento y a dejar todo en cada partido. En esta nueva etapa en el club buscaré ganarme el puesto para estar a las órdenes del entrenador", confió el lateral izquierdo charrúa oriundo de Arroyo Seco.

Otro de los puntos altos ante los rafaelinos fue Bautista Carrera, ex Rosario Central. El mediocampista jugó apenas el tercer partido para los de Tablada.

"Siempre de chiquito soñé jugar en Central Córdoba, hoy soy parte del primer equipo y no lo puedo creer. Mi llegada al charrúa se dio muy rápido después de jugar varias temporadas en Central", sostuvo el mediocampista central.

Para el ex canalla la prueba de fuego fue ante su ex club por la Copa Santa Fe y cumplió con creces. "Fueron sensaciones encontradas enfrentar a mis ex compañeros. Por suerte en lo personal jugué tranquilo y contento por el triunfo con mi nuevo equipo", enfatizó el 5.

Por su parte, la tercera grata sorpresa fue el lateral derecho Maxi Saucedo, quien con sus corridas y entrega se ganó los aplausos de todos los presentes en el Gabino Sosa.

"Estoy muy feliz por el apoyo recibido por los hinchas en el primer partido como titular. Y de yapa el equipo ganó un encuentro difícil en la primera semifinal de la Copa Santa Fe" dijo el jugador oriundo de Lanteri, ciudad ubicada en el norte santafesino.

La nueva cara en el once del equipo dirigido por Bustos Montoya tuvo su inicio en Argentino de Lanteri, llegó a Alianza Sport con 12 años y de la mano de Orlando Gallego (hermano de Américo, el Tolo). Después desembarcó en Tablada con 17 años y lleva cinco defendiendo al club que le abrió las puertas. "Llevo una década en esta ciudad y la tuve que luchar para tener esta oportunidad de ser parte del primer equipo de Córdoba. Me vine desde muy chico a probar suerte en un fútbol diferente, gracias a Gallego y otros, y hoy estoy viviendo un buen presente. Ahora debo esforzarme para que el DT pueda contar conmigo cuando me necesite", cerró el defensor, quien mañana cumplirá 22 años.

Así, con sangre nueva, el charrúa comenzó a armarse para el segundo semestre del 2019. Una gran apuesta de parte del cuerpo técnico y comisión directiva. Sgotti, Saucedo y Carrera así lo demostraron.