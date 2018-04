"Los integrantes de la CD pusieron sus ahorros para ayudar al club"

El oficialismo rojinegro salió al cruce de la denuncia que ayer presentó, junto a otros socios, el opositor Daniel Giraudo ante el Ministerio Público de la Acusación, en la que exige que la Justicia evalúe si hubo administración fraudulenta en los mutuos (préstamos) que se registraron en la tesorería. "Este personaje pretende poner en duda la honorabilidad de los integrantes de la comisión directiva (CD) que pusieron sus ahorros para apoyar a este club en momentos muy complicados", le expresó a Ovación una altísima fuente de la actual dirigencia.

"Giraudo está tergiversando el objetivo de los dichos del auditor, que en ningún momento se refiere a que los documentos son fraudulentos, como pretende definir la denuncia de este personaje de la vida política de Newell's. Dice que hay diferencias, lo que puede ser por varios motivos, no soy contador para determinar esas cuestiones", le confió ayer un alta fuente del oficialismo a Ovación.

"El denunciante es un gran actor, lo viene siendo desde que perdió las elecciones. Seguramente por varias decisiones desacertadas de esta comisión muchos lo vieron como un personaje real, pero sigue siendo un gran actor que no logra posicionarse como referente político", amplió una voz importante de la actual CD.

Y, para desacreditar de plano el alcance de la denuncia de Giraudo realizada ayer, desde el oficialismo del Parque resaltaron: "Su principal objetivo es simple: pretende poner en duda la honorabilidad de los integrantes de la CD que pusieron sus ahorros para apoyar a este club en momentos muy complicados, como lo han hecho y lo hacen muchos dirigentes de otros clubes. En ningún momento, y conociendo el estado financiero del club, se acercó a ofrecer su apoyo de ningún tipo. Por eso digo, no tiene el compromiso con Newell's que pretende mostrar en las redes sociales. No se lo crean".

Y la fuente, un alto cargo dirigencial, aseveró: "Nadie puede asegurar que no haya hechos de corrupción en Newell's, es una organización muy grande en la que se maneja un presupuesto de 500 millones de pesos por año. Sería necio creer lo contrario. Lo que puedo asegurar es que, ante mis ojos, no hubo fraudes ni actos de corrupción. Si hubo desvíos, no podría asegurarlo. Lo que sí puedo destacar es la predisposición de los dirigentes que, al momento de poner el cuerpo y la billetera, no dudaron en hacerlo".

"Seguramente las personas que firmaron la denuncia tienen más que los dichos malinterpretados del auditor y una resolución del juez Bellizia que tiene por objeto que se pague solo lo que él decida para poder manejar las finanzas del club. Si no es así, son ellos los que estarán en problemas", aseguraron desde la dirigencia.

"Antes era amigo del poder. Ahora nosotros no transamos con nadie. Ojalá hubiese hecho en la época de Lorente y Riccobelli una décima parte de lo que hace ahora. En las elecciones salió tercero porque se alió con otro movimiento. Hasta el 2020 hay una comisión directiva que hará todo por el bien de Newell's", concluyó la fuente del oficialismo.

Bono por el Día del Club

La comisión directiva aprobó la venta del bono del Día del Club para el partido con Talleres, que se disputará el lunes en el Coloso Marcelo Bielsa. El mismo será obligatorio y alcanzará a todas las categorías societarias, desde los 6 años, como también a invitados por protocolo. Durante el entretiempo del partido por la fecha 23 de la Superliga, se sortearán los ganadores de las 11 casacas titulares, que serán informados a través del sitio web. El bono se puede adquirir en la sede del club y de forma online a través de Boletería VIP a un valor de $200 en caso de comprarse de forma anticipada hasta el domingo y de $250 si se adquiere el día del partido. Además se podrán adquirir por los canales habituales. El valor es el mismo del bono que se realizó el año pasado. Lo contempla el estatuto.