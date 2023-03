Los hinchas de Leeds no se olvidan del Loco Bielsa y le dedicaron un emotivo video

No es fácil que un entrenador ingrese en el corazón de los hinchas y se convierta en un ídolo eterno e inolvidable. En un mundo resultadista, las enseñanzas y valores muchas veces quedan de lado. Pero esto no sucedió con Marcelo Bielsa en Leeds United de Inglaterra, donde su paso por la institución dejó una huella imposible de borrar y cada tanto aparece un homenaje hacia su persona. Como el recuerdo hacia el DT a un año de su salida de la institución inglesa.

El fundador del canal de fanáticos de Leeds, Lewis Deighton, subió a sus redes sociales un emotivo video dedicado especialmente a Bielsa. Decenas de hinchas le dedicaron sentidos y emotivos mensajes de agradecimiento eterno hacia el ex conductor de Newell's. Algunos de ellos lo hicieron luciendo precisamente la camiseta de la Lepra, de la cual el Loco a lo largo de su vida dejó en claro que tiene un amor irrompible.

"Ayudaste a mi padre a ver a Leeds en la Premier League antes que falleciera", sostuvo emocionado otro simpatizante seguido por palabras de un niño que solo atina a agradecer todo lo que hizo en la entidad: "No te sientas mal, no nos has decepcionado. Eres un orgullo para todos nosotros". Y el video se cierra con dos palabras de distintos hinchas: "Gracias Marcelo".

El amor por el Loco no fue ni es efímero y se conserva con el paso del tiempo. Es algo real y palpable -hasta hay un calle en la ciudad inglesa que lleva su nombre-. Tan es así que no es la primera muestra del cariño que le tienen ya que en abril del año pasado un grupo de simpatizantes publicaron una solicitada en La Capital con el fin de demostrarle una vez más el recuerdo imborrable que dejó en Leeds.

Bielsa se fue del club acosado por los malos resultados el 27 de febrero de 2022 y desde ese momento desapareció de la escena futbolística. Si bien su nombre sonó en diversos equipos e incluso como candidato a reemplazar a Gerardo Martino en la selección de México, el rosarino sigue sin club y sin novedades sobre su paradero.