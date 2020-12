Los creadores de "Live is Life" recordaron los malabares de Maradona al ritmo de su canción

"Es un gran honor para nosotros porque lo conocemos como jugador, conocemos su historia personal y en el fútbol. Lo vimos por primera vez 15 años después, en YouTube. Incluso años después obtuve un video de un amigo mío que era de la boda de Maradona, con la banda tocando 'Live is Life' y él cantando y bailando", confesaron el cantante Herwig Rüdisser y el guitarrista Ewald Pfleger, el alma de Opus,al portal Minuto Boca.

Pfleger contó que compuso el tema en una playa en Ibiza. “Quería una canción para que la audiencia la cantara con nosotros. Muchos artistas se paraban frente a su audiencia en vivo y buscaba que canten también, así que decidí convertirlo en una canción: que nosotros cantemos y que la gente nos acompañe”, relató el músico, quien admitió que siente un gran orgullo porque una leyenda del fútbol como Maradona haya reconocido su creación.

“La semana pasada me llamó el creador del video. Es un periodista de Holanda, su nombre es Frank Raes, que estuvo en el estadio en 1989 en Mûnich y vio los malabares que hacía Maradona”, contó sin poder ocultar su emoción el guitarrista, y añadió: “Esas imágenes no las pasaron por televisión, sino que él las grabó para un documental que hizo unos años después. Él dice que Maradona vio que estaba en las pantallas del estadio”.

“Unos 15 años después apareció en YouTube y recibimos un mensaje contándonos que estaba ese video, porque nosotros no lo habíamos visto antes”, continuó con su relato Pfleger, quien recordó que cuando se grabó el video “Live is Life” seguía siendo un hit en Europa. Y destacó: “Cuando nosotros lo vimos por primera vez fue genial, nos sentimos muy orgullosos. Maradona hacía esas cosas con la pelota porque el deporte era su vida”.

Finalmente, Pfleger admitió que al enterarse del deceso de Maradona se sintió muy conmovido y que lo sorprendió el suceso que causó el video del Diez haciendo malabares con “Live is Life”. Me puse muy triste porque hizo que me diera cuenta de que la vida pasa muy rápido. Un día eres un niño, juegas en el equipo nacional, vas a Europa, ganas millones de dólares y…”, deslizó, y concluyó: “Eso es triste. Era tan talentoso… Y tan solo 60 años, menos que yo…”