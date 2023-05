Lo hizo debutar Coudet, jugó con Giovani Lo Celso y ahora lo hace con Los Troncos

image (8).jpg

A pesar de ser apuntado por Coudet y darle minutos en cancha, el Tanque no alcanzó a firmar el primer contrato como profesional y terminó dejando la entidad en condición de libre. "Me fui mal de Central porque terminé entrenando en Cosecha. Nos juntamos por el tema del contrato y no me lo querían hacer por las lesiones. Además, con la operación tampoco me aseguraban que iba a quedar bien o que no se iba a volver a salir el hombro. Pero no tuve buenas acciones de parte de la dirigencia y demás", relató el excanalla en diálogo con Ovación.