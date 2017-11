Llop repite formación, algo que pudo hacer poco en esta temporada

La palabra de Juan Manuel Llop en la conferencia del viernes confirmó la presunción que el equipo de Newell's no se iba a tocar para visitar mañana a Patronato. La victoria sobre Chacarita por 2 a 1 llevó al entrenador a ratificarles la confianza a los once que jugaron desde el principio ese día. Esta es una decisión que en la mayoría de las ocasiones no pudo adoptar por razones que fueron desde malos resultados que lo llevaron a buscar otras respuestas, hasta jugadores que no estuvieron a disposición por lesiones o disminuidos físicamente.

"El partido que hicimos contra Chacarita fue muy bueno. Entonces considero que hay que darle confianza a lo que se hizo", dijo Llop sobre el motivo por el que mantiene a los titulares.

Si bien sonó exagerado que "fue muy bueno" el juego en el Coloso, no hay dudas de que esa victoria fue consecuencia de la superioridad del rojinegro sobre el funebrero.

El entrenador seguirá poniendo entonces a Leonel Ferroni, el lateral izquierdo que hizo debutar en primera división frente a Chacarita y que le sacó ventaja a Milton Valenzuela, que hasta ese momento era el dueño del puesto.

Luis Leal también conservará su puesto, como único punta, pese a que haya desperdiciado algunas ocasiones propicias el último partido y que le hubieran permitido a Newell's no tener que sufrir sobre el cierre del encuentro.

El portugués tendrá revancha en Paraná y Mauro Guevgeozian deberá aguardar en el banco.

Llop no tuvo muchas chances de repetir equipo. Utilizó una misma formación en dos partidos seguidos, en la derrota por Copa Argentina contra Godoy Cruz (1-2) y en la presentación siguiente, cuando perdió frente a Huracán (0-1) por la Superliga. Y repitió los once de la victoria sobre Olimpo (2-0) en el traspié del partido posterior, ante Lanús (0-1).

"Es bueno que pase eso de jugar con el mismo equipo", declaró el entrenador, quien a la vez es consciente que es vital hilvanar una seguidilla de resultados positivos.

La formación para jugar en Paraná será con: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Leonel Ferroni; Braian Rivero y Nery Leyes; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Víctor Figueroa; Luis Leal.