El entrenador de Newell's Old Boys, Juan Manuel Llop, confirmó este mediodía el equipo que visitará a River el domingo, a las 19.15, en el Monumental y aseveró que si bien intentará ser protagonista no se va a "suicidar".

Así Leonel Ferroni ingresará por Milton Valenzuela y Franco Escobar lo hará por el suspendido Bruno Bianchi. En tanto, el Chocho se inclinó por Víctor Figueroa, relegando a Héctor Fértoli, quien se perfilaba como titular. Así, Newell's jugará con Pocrnjic; San Román, Escobar, Paz y Ferroni; Rivero y Sills; Torres y Sarmiento y Figueroa; Leal.

Acerca de cuál sería la idea futbolística teniendo en cuenta que el rival es River, el DT comentó que "no vamos a modificar nada más allá de la categoría del rival. Trataremos de hacer lo que hicimos con Belgrano, con Chacarita, con Patronato".

Llop

Sobre qué le preocupaba del equipo dijo que "si hacés buenos partidos y no ganás tenés que preocuparte y ocuparte. A mi me preocupa el rendimiento. Si el rendimientoe es acorde a lo que pretendo estoy conforme, como nos pasó en el primer tiempo ante Belgrano y en el inicio del segundo. Eso hay que sostenerlo. Más allá del resultado me interesa lograr la regularidad en el tiempo y seguramente los resultados serán positivos".

Acerca de cómo pensaba jugarle a River, Llop respondió que "no vamos a ser suicidas, considero que abroquelarte en tu arco es síntoma de que en alguna jugada pueden hacerte un gol. Le pasó a Lanús, puede pasar eso y terminás perdiendo el partido. Por eso hay que buscar el protagonismo, no cederlo porque el otro puede terminar ganándote. Por lo menos hay que compartirlo al protagonismo, eso es lo que vamos a tratar de hacer más allá de la jerarquía del rival".

Y sobre si consideraba que los primeros 20 minutos del partido serian clave indicó que "depende de cómo se dé el partido. SI esos 20 minutos son buenos para nosotros y tenés opciones de gol y no las concretás puede pasar como el otro día, que Belgrano lo ganó en el final. En todos los partidos, si tenés las chances a favor tenés que dañar al rival y cerrarlo, no hay otra. Y nosotros no lo hemos podido hacer mucho hasta ahora".

Consultado sobre cuán importante es esta recta final para el equipo, Llop manifestó que "todos los partidos son importantes. Tenemos que sumar muchos puntos para lograr confianza que te genera regularidad. Y ni hablar del último partido (el clásico ante Central)".