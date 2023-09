Lionel Messi, de la gloria al barro de las eliminatorias otra vez

A los 36 años comienza su sexta competencia sudamericana, lo que constituye una marca récord. La Pulga no se queda en la zona de confort tras el título en Qatar

Empieza la última aventura rumbo a un Mundial de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Y no es una más. Arranca su “tour” despedida de las grandes citas futbolísticas. Como la mega-estrella que es, cada partido por eliminatorias que dispute tendrá un tono de adiós, de cuenta regresiva hasta el pitazo final de su brillante carrera. Este jueves por la noche en el Monumental, ante Ecuador, comenzará su “último baile” con la selección , con la camiseta que ama, con los colores que se hizo carne, con la casaca con la que mordió el polvo y lloró y, también, con la que besó la gloria y se convirtió en leyenda. Leo jugará su sexta eliminatoria sudamericana, una marca tremenda y que lo define como un animal competitivo y un profesional ejemplar dentro y fuera de la cancha.

Hay que aclarar que esta vez hay mucho más margen porque clasifican las primeras seis selecciones y la séptima va al repechaje, de las diez que juegan en Sudamérica. No parece complejo.

Igual el rosarino no para y sigue destilando energía y pasión para renovar una y otra vez sus objetivos y no sentarse a disfrutar la gloria alcanzada. Así es Messi, un líder que se construyó a medida que fue domesticando a la pelota hasta hacerla parte suya. Y si llegará a jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, hoy nadie lo sabe. Lo que no se puede negar es que el diez comienza el camino hacia esa meta junto a sus compañeros y que va por más gloria después de la gloria.