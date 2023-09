¿Lionel Messi estará ante Bolivia?: todo hace pensar que no

El propio DT de la selección, Lionel Scaloni, dejó abierta la puerta a que el capitán no esté ante Bolivia. Dijo que el 10 pidió el cambio y lo evaluarán.

Lionel Messi grita su golazo ante Ecuador. Ahora puede ser que no juegue ante Bolivia.

En la semana previa a la doble fecha que inició las eliminatorias sudamericanas, la especulación periodística era que Lionel Messi jugaría ante Ecuador pero no lo haría el martes, a las 17, en la altura de La Paz ante Bolivia . Si bien en la conferencia de prensa previa al debut de este jueves con triunfo ante Ecuador por 1 a 0, con gol de Leo, Lionel Scaloni se encargó de remarcar que el mejor del mundo estaría para los dos encuentros y que jugaría todos los minutos que fueran necesarios, ahora deslizó que podría quedar afuera. Es más, que salió a los 88 minutos por pedido del jugador y que lo evaluarán. Todo parece indicar que no irá al Hernando Siles.

No era descabellado pensar que Messi faltaría a la segunda cita de eliminatorias. Seguramente todo dependería de cómo le iría en el debut ante Ecuador. Y no podía ser mejor. Porque la victoria siempre tranquilizadora ante una dura Ecuador, y más con gol suyo, le da el handicap para que se tome un descanso. Leo tiene 36 años, no hay que olvidarlo, viene de una larga seguidilla de partidos desde que desembarcó en la MLS sin pretemporada y suena lógico que pare. La escena de un cambio inédito en un partido de selección (solo había sido sustituido en el amistoso ante Nicaragua, el 7 de junio de 2019, donde salió en el entretiempo por Paulo Dybala) generó todas las suspicacias al respecto y Scaloni de alguna manera lo confirmó.