Liga Argentina: Provincial sumó otra derrota en Río Gallegos

Provincial no se pudo recuperar y cayó ante Hispano Americano.

Provincial perdió 75 a 65 ante Hispano Americano en su noveno partido en la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El cotejo se disputó en el Estadio Juan Bautista Rocha en Río Gallegos. El rojo no pudo contar con Matías Quiroga, tuvo neumonía y no viajó, ni tampoco con Alejandro Ettorre, quien estuvo en el banco pero no participó del juego. Con esta caída el rojo tiene ahora un récord negativo de 5 derrotas y 4 victorias.