Leonel Ferroni: "Todavía no caigo que pude debutar en primera"

"Haber debutado en primera me generó una emoción terrible. Hasta el día de hoy no caigo de que tuve la oportunidad de jugar en la máxima categoría. Sentí una alegría inmensa. Estaba sin palabras, igual que toda mi familia. Es lógico estar ansioso antes del debut, lo siente cualquier jugador, porque si no seríamos extraterrestres. Pero una vez que pisé la cancha y empezó el partido me enfoqué en el juego y traté de hacer lo mejor. Obvio que hay muchísimas cosas para corregir con el paso del tiempo y quiero poder mostrar mi mejor versión. Ojalá que alguna vez pueda sentir algo mejor al día del estreno, como sería ganar un campeonato". Así se explayó Leonel Ferroni (21 años) ayer en diálogo con Ovación para reflejar la sensación que lo invadió el domingo pasado en su debut en la máxima categoría del fútbol argentino, en lo que fue la victoria leprosa 2 a 1 ante Chacarita en el Coloso.

Ayer, Ferroni fue otra vez al Coloso a ver el partido de la reserva (3 a 3 ante Chacarita) y luego repasó en una charla con este diario los pormenores de su primera vez con la casaca rojinegra. "La verdad es que desde el domingo no paró de sonar el celular. No estoy acostumbrado a tanta exposición, me pasó todo de golpe. Trato de no hablar mucho. Tengo que tratar de poder demostrar mis condiciones dentro de la cancha", confió el lateral izquierdo, que arrancó a jugar en Newell's a los 6 años en Malvinas y desde allí desembarcó en la primera división.

¿Qué recuerdos tenés de la época de Malvinas?

Cuando iba a Malvinas había dos canchas. La número dos era de tierra y ahí nadie quería jugar. Preferían la otra cancha que tenía césped y estaba muy linda. Salí campeón muchas veces, de la mano del técnico Luciano Calcagno. Compartía la categoría con Alexis y Denis Rodríguez, que son los primos de Maxi. Viví muchas cosas lindas en el baby. Después cuando comencé en cancha de once me probaron de volante por izquierda, pero con el paso del tiempo me perfilé como marcador de punta, que es mi puesto.

En tu paso por las inferiores en Bella Vista, ¿qué técnicos te marcaron?

Tuve muchos entrenadores que me hicieron crecer como jugador. Como Sergio Almirón, Gastón Liendo, Gustavo Raggio, Diego Crosa, Rubén Rodríguez, Juan Pablo Vojvoda y Raúl Damiani.

¿Es muy sacrificada la carrera en inferiores desde los 6 años hasta debutar en primera

a los 21?

Todo comienza cuando uno es chico y quiere divertirse e ir a jugar con los compañeros. A medida que transcurren los años y se pasa a cancha de once no es lindo, por ejemplo, que muchos compañeros empiezan a no ser tenidos en cuenta y hay amigos a los que vas perdiendo por las idas y vueltas que tiene el fútbol. Uno mismo vive cosas buenas y malas, momentos en los que parece que todo está bien y de golpe llega un técnico que no te utiliza y te deja a un lado. Después viene otro DT y te vuelve a tener en cuenta. Así es la vida de todos los futbolistas en la etapa formativa.

¿Siempre tuviste la convicción de que ibas a llegar a la primera de Newell's o en algún momento pensaste en que tenías que cambiar de aire para jugar en la máxima categoría?

El pensamiento fue siempre querer jugar en Newell's. Soy hincha de este club de chico, nací en Rosario y mi sueño era jugar en la primera de Newell's. Después si no se podía y me tocaba irme lo iba a tener que hacer. Pero siempre por la puerta de adelante y recordando todo lo bueno que aprendí en esta institución.

¿Qué otros laterales por izquierda tenés como modelo en el puesto?

Destaco a Marcelo de Real Madrid, Jordi Alba de Barcelona, el colombiano Frank Fabra de Boca y Marcelo Saracchi de River. En su momento admiraba al brasileño Roberto Carlos y a Juan Pablo Sorín. Hay muchos referentes en este puesto que juegan muy bien.

Hay muchos juveniles que no miran partidos por TV y que prefieren jugar a la playstation. ¿Vos que hacés cuando no estás en las prácticas?

Me gusta mucho mirar fútbol europeo y argentino. Tengo mis tiempos para mirar encuentros por TV, pero tampoco es que estoy todo el día encerrado mirando partidos y no tengo una vida aparte. Estoy casi todo el día con la pelota y seguir siempre pendiente del fútbol creo que no relajaría la mente. En los ratos libres me gusta juntarme con mis amigos, jugar a la play y tomar unos mates.

¿Cómo te llevás con Milton Valenzuela, el otro juvenil lateral izquierdo que hay en el plantel y que es tu competidor en el puesto?

La verdad que me llevo muy bien con Milton. Es una excelente persona. El fútbol es una competencia y un día le toca jugar a uno y otro día al otro. Pero es una competencia sana y tenemos una relación muy buena.

¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza cuando Llop te dijo que ibas a debutar en primera ante Chacarita?

Una emoción terrible. Hasta el día de hoy no caigo de que tuve la oportunidad de debutar. Sentí una alegría inmensa. Estaba sin palabras y mi familia estaba de la misma manera. Uno se va preparando con el paso de los años y sentía que estaba en condiciones de jugar en primera. Mis compañeros me apoyaron en todo momento, desde los más experimentados a los juveniles. Lucho Pocrnjic me bancó mucho junto al grupo.

¿Qué te pidió Juan Manuel Llop?

El técnico me dijo que trate de aferrarme bien a la marca y que cuando pueda atacar lo haga. Siempre al servicio de lo que necesita el equipo.

Ya sabés lo que es jugar en primera y ahora imagino que le agarraste el gustito y querés seguir jugando.

Obvio que uno no se conforma con un partido y la ambición siempre está de querer seguir en el equipo. En la semana hay que trabajar más todavía para seguir demostrándole al técnico que puedo estar entre los once.

Necesitaban ganar, ¿cómo quedó el grupo en lo anímico tras la victoria ante Chacarita?

El grupo está muy bien. Lo anímico influye mucho y hay que estar bien de la cabeza. Estamos contentos de que se ganó, pero ya estamos pensando en Patronato que es lo que se viene.

¿Qué significa para el grupo tener un compañero que juega muy bien y que además tiene tanta buena onda como Brian Sarmiento?

La verdad que está bueno que en todo equipo haya un compañero alegre, que suba la autoestima del grupo. No todos los equipos lo tienen. Ojalá que a Brian se le sigan dando las cosas de la mejor manera. Hizo un lindo gol ante Chacarita.

En el clásico de reserva de este año en el Coloso participaste de una arenga encendida que trascendió porque había una cámara. ¿Cuando la viste después por TV qué sentiste?

En su momento lo aclaré. Nunca dije palabras en contra de nadie ni quise hacer un mensaje agresivo. Fue una motivación para mis compañeros en un clásico. Jamás quise tratar de salir a lastimar a nadie. Fue algo motivacional y nada más.

¿Para qué está Newell's?

Tenemos potencial para estar más arriba en la tabla. Es lógico que hay altos y bajos, pero nos tenemos que afianzar. Hay que demostrar que estamos para muchísimo más y lo vamos a hacer.