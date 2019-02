Leonas y Leones enfrentan a Holanda en la Pro League

Después del agua y de los inconvenientes que generó la terrible tormenta que cayó sobre Buenos Aires y buena parte del país, incluido en los partidos de Las Leonas y Los Leones ante Alemania el viernes, ambos seleccionados volverán a presentarse hoy como locales en la Pro League. En el Cenard, el rival será mucho más que una tentación, Holanda, potencia en ambas ramas. A las 18.30 saltarán a la cancha Las Leonas para enfrentar a las campeonas del mundo, mientras que a las 21 lo harán Los Leones, frente al finalista ecuménico 2018 (en vivo por Espn).

La jornada del viernes, que correspondía a la tercera fecha de Pro League, tuvo de todo. El partido de las chicas ante Alemania que terminó 2 a 2 y triunfo de Las Leonas por 4 a 3 fue tres veces interrumpido por el peligro que ocasiona, un encuentro que duró como tres horas. Lo insólito llegó después, cuando debían presentarse Los Leones.

Argentina y Alemania, en varones, saltaron a la cancha y con el mal tiempo encima casi no jugaron, se suspendió el encuentro en 0 a 0 y se otorgó un punto a cada equipo. Incomprensible la dispoción de la Federación Internacional para estas situaciones. En caso de inclemencias por el tiempo, el partido no se reprograma, se suspende directamente. Con la logística y los gastos que demandan los viajes entre América, Europa y Asia (de allí provienen los equipos participantes) suena irrisorio que no tengan la posibilidad de jugar cuando lo que paró el encuentro fue un factor externo. O sea, Leones y Alemania apenas disputaron un par de minutos. Para eso viajaron tanto.

Los seleccionados argentinos debutaron en la Pro League como locales en Córdoba. Las Leonas se impusieron a Bélgica 2 a 0 y luego a EEUU por penales 3 a 2 tras igualdad 2 a 2. Los varones cayeron con Bélgica, campeón del mundo, 4 a 2. Luego no jugaron con Pakistán, que no viajó por problemas internos.

De cara al partido con Holanda, la misionera Lucina von der Heyde analizó: "Hay que analizar bien los dos primeros cuartos contra Alemania, creo que hasta ahí veníamos haciendo un muy buen partido, tuvimos muchas penetraciones al área y ellas muy pocas, por ahí lo que tenemos que hacer es afinar el tema de los córners cortos, generar más. Con mucho menos ellas nos hicieron dos goles y eso da bronca. Aunque el deporte es así. Hay que afinar la puntería".