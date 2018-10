Ledesma: "Ortigoza me los hizo subir a la garganta"

Hubo una jugada particular en el partido ante Boca, en la que Ortigoza intentó salir jugando con un pase a Jeremías Ledesma, al corazón del área. Incluso el Gordo tras el partido habló de esa acción y se rió de la misma. Ayer el arquero también bromeó sobre el tema. "Después me reí, pero le dije «¿qué hiciste?». Me dijo que me había visto solo, pero le dije «ah mirá vos, porque Tevez se me tiró a los pies, menos mal que me viste solo». Néstor me contó que no tenía opción y que por eso me la tiró. Y está bueno porque forma parte de la confianza que me tienen mis compañeros. En cierta forma me pone contento, más allá de que en ese momento me los hizo subir a la garganta", contó el uno canalla.