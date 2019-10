Frank Kudelka, el técnico de Newell's, admitió que ante un resultado tan contundente "no hay excusas", admitió que el equipo "no jugó bien", se involucró en todo momento en ese concepto, aseguró que el equipo solo jugó "discretamente" en los últimos quince minutos del primer tiempo, pero que no tuvo profundidad.

Respecto a si puede haber influido en el rendimiento del equipo la fiesta previa por la presencia de Diego Maradona, aseguró que "no es lo que a mí me gusta", pero "no por eso perdimos. El equipo no tuvo intensidad, estaba cómo ido. Pero es un problema nuestro no de la fiesta. Por ahí la fiesta hay que hacerla en otro momento". No obstante dejó en claro, en varias ocasiones y como para que no haya confusión, que eso no era excusa, pero reiteró que "hay cosas que se deben hacer en un momento oportuno y otras que no. Como nosotros adentro de la cancha".

Consultado sobre si habían subestimado en algún momento a Gimnasia, Kudelka lo desestimó: "No, subestimar no", al tiempo que sentenció que "todo lo que yo pueda decir como fundamento no va a servir. Hay que aceptarlo. Fuimos un equipo que no pudo reaccionar después del segundo y tercer gol y no nos pudimos levantar nunca de eso. No recuerdo bien cuando fue el cuarto. Es difícil hacer un análisis ante tanta adversidad".

Cuando al técnico le esgrimieron si duelen menos el hecho de haber dejado tres puntos en el camino en función de lo que vivió el hincha en la previa, el entrenador no estuvo de acuerdo. "Le hicimos la fiesta completa. No sé, yo no me voy grato con eso, vine a ser técnico del equipo ganador y me voy con cuatro goles encima. Yo no lo puedo ver de esa manera. El hincha tal vez sí, pero yo no creo que el hincha se haya ido contento. No creo que una cosa tape la otra. Pero todo es aprendizaje".

Sobre el hecho de si la última línea tuvo una noche negra, el DT no quiso cargar tintas sobre nadie. "Como equipo. Sería muy fácil caerles, pero también sería muy injusto, porque hoy como equipo no defendimos como sabemos hacerlo. Nosotros empezamos el partido con dudas, fundamentalmente en el sector derecho del equipo. No queremos que pase, pero pasa".