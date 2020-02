Las bandas y el centro

Anoche a la AFA no llegó la habilitación para que Joaquín Laso pueda jugar y aunque viajó por la tarde hacia Buenos Aires junto al plantel volvería a perderse el partido. Siempre se supo que podía pasar y todo parece indicar que sí o sí estará ante el Gimnasia de Maradona. Por eso, ante la lesión de Facundo Almada seguirá en la zaga central el que lo reemplazó ante Independiente, Cristian Marcelo González, que de esta manera debutará de titular. Pero no es la única variante. La más importante es táctica. Diego Cocca dejará de jugar con un sólo delantero. Apostará a ser más vertical. Tiene lógica. No tiene un creativo definido y la apuesta entonces será atacar desde las bandas al centro.

Cocca no tiene en consideración a un creativo nato para ser titular. Kevin Gutiérrez será alternativa en el banco y lo mismo Joaquín Pereyra. Antes tampoco los tenía pero apostaba a un sólo 9 y tres volantes delante de un doble 5 de corte defensivo. De esa manera podía llegar por las bandas pero penetrar también por el medio en busca del último toque de Marco Ruben. Pero al 9 le faltó asistencia, ese toque en cortada no existió, como tampoco la apertura en 3/4 hacia los costados para volver al medio y entonces el técnico esta vez optaría por ser más directo.

Hará de nuevo el enroque Rius-Zabala, y con ellos, más las subidas de Damián Martínez y otra vez de Brítez (regresa Novaretti tras la suspensión y el ex rojo vuelve a desplazarse al lateral para que salga Colazo) apuesta a un juego periférico que termine en Ruben o Ribas, dos grandotes de área.

Por el contrario, Banfield sí puede tener juego de creación en el medio, con Dátolo flanqueado por Lenis y Bertolo, para terminar en su único 9, Junior Arias. La dupla Rinaudo-Ojeda será clave que empiece a funcionar para no sufrir. Mientras que ante la salida de Lucho Gómez por suspensión, entra Coronel. Rodrigo Arciero, el apuntado en Arroyito, sigue de 3ª opción como lateral derecho.

Ahora, a jugar.