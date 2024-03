Larriera: "El plantel está mal armado ya que está superpoblado en algunos lugares y falta en otro"

Mauricio Larriera no se anduvo con vueltas en la conferencia de prensa y dejó una frase que puede traer repercusiones en los próximos días cuando le preguntaron sobre si estaba conforme con el armado del plantel: “creo que quedó bastante mal conformado porque hay posiciones donde no tenemos o escasean, y en otras estamos superpoblados. Pero también soy parte responsable de alguna decisión u omisión”.

— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2024

El entrenador a la hora de analizar el encuentro explicó: “El partido es bastante simple de analizar. Ya que cuando no se le convierte al principio a estos equipos que vienen con estos planteamientos después suele complicarse. Tuvimos posesión de pelota, pero el no tener contundencia es lapidario. Fuimos haciendo cambios para ir a buscar el partido y acompañar al Colo Ramírez, pero no pudimos lograr la victoria. Platense no es un equipo fácil y nos quedamos con mucha amargura por no poder ganarle”.