La peña navideña del Patón

La Peña Solidaria del Patón Guzmán organizó un encuentro navideño para 150 nenes y nenas de Villa Banana, el territorio donde habitualmente organizan clásicos barriales o partidos de fútbol con la presencia de Nahuel, el ex arquero de Newell’s y la selección, y otros jugadores de los equipos de Rosario. La actividad será el 23 de diciembre, de 15 a 18, en el Complejo Deliot, bulevar Seguí al 5600. De todos modos, en esta oportunidad, la movida para los chicos no contará con la presencia del ex rojinegro y actual arquero de Tigres de México, porque hace apenas dos días falleció su padre, Jorge Guzmán. La peña del Patón está integrada por un grupo de amigos del arquero: todos leprosos. Son el periodista Walter Basualdo, los dueños de bares Diego Dip y Beltrán Ruiz y el psicólogo Federico Lande. Todos ellos trabajan codo a codo con Comunidad Rebelde, una organización social de esta villa de zona oeste, que nació justamente tras la Navidad de 2012 (el 26 de diciembre) cuando los vecinos cansados del narcomenudeo y la violencia tomaron la decisión de derribar un búnker que luego se transformó en un centro comunitario. Allí, se organizan múltiples actividades para chicos y adultos del barrio. “Esta vez no le pediremos a la gente que venga con un juguete a sumarse a una actividad. Cada uno de los integrantes de la peña les pedimos ayuda a distintas entidades, clubes y sindicatos. Así que ese lunes 23 animará la fiesta el payaso YoniYoré, musicalizará la murga de Newell’s y habrá dos inflables, jugos, merienda y un juguete para cada chico, en su mayoría hijos de los que integran Comunidad Rebelde”, detalló Basualdo.