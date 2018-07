La ofrenda de Treppo es el gol

Plegaria al cielo. El atacante se puso de rodillas tras anotar de cabeza. Dijo que esta manera de celebrar se debe a que es creyente. Héctor Rio

Fue en busca de la pelota que llegó desde la derecha por arriba y le dio el frentazo abajo que resultó imposible de detener para el arquero Matías Giroldi. De inmediato, Milton Treppo se arrodilló y miró al cielo. "Soy cristiano, así que todos los goles son para Dios", explicó el atacante sobre la manera en que celebró la conquista que le dio la victoria a Newell's ante Central Córdoba por la Copa Santa Fe.



No es de los delanteros formados en el club que hayan sido considerados para integrar la primera. Entonces no le queda otra alternativa que aprovechar cada oportunidad que le dan para demostrar que es capaz. Es por eso que ante la pregunta de cuánto le sirve el gol para entrar definitivamente en la consideración de De Felippe sostuvo que vale "mucho".



"Sabemos que para el delantero lo importante es convertir", dijo el futbolista, que a los 22 años tiene varios partidos por Copa Santa Fe, aunque apenas tres en la primera. De Felippe le dio la chance de debutar contra Atlético Tucumán (1-1), de visitante. Ingresó en la segunda etapa y en tiempo de descuento dio el pase atrás para que Joaquín Varela lo empate. Volvió a entrar desde el banco frente a Independiente (0-1) en el Coloso y contra Paranaense (0-3) en Curitiba por la Sudamericana.



El domingo jugó de mayor a menor. Al principio lo hizo sobre el lateral izquierdo. No es su lugar habitual. Acostumbra a moverse por el sector contrario, donde estuvo Julián Marcioni, a quien De Felippe viene siguiendo y lo subió a entrenar días atrás a la primera. Ambos fueron responsables del gol. Marcioni con el centro y Treppo con el frentazo goleador.



"Siempre lo festejo así. Soy cristiano, así que todos los goles son para Dios. Y todo lo que hago también es para él", manifestó sobre el tanto que le dio el triunfo a la Lepra. "En lo personal, estoy contento por el gol. Y en lo colectivo anduvimos bien. Jugamos contra un equipo inferior y teníamos que ganar", dijo.



Treppo empezó a jugar en Newell's en 2010, en la novena división, y el año pasado firmó el primer contrato profesional. Integró la delantera de la reserva campeona de 2016 con el trío integrado por él, el goleador Matías Tissera (entrena con la primera tras estar a préstamo en Quilmes) y Carlos Rotondi, el volante zurdo que entró el domingo durante el segundo tiempo y que Omar De Felippe también está observando.



Durante el partido por la Copa Santa Fe cambió la punta izquierda por la derecha a partir de la salida de Marcioni. Y al rato fue centrodelantero porque salió Alexis Rodríguez. "Juego donde me pongan. Con tal de jugar, me siento feliz", manifestó.



"En inferiores jugué mucho por derecha y ahora me tocó por izquierda. Después el técnico me puso de nueve. Son variantes a las que me adapto y eso seguramente es algo que le debe gustar al técnico", dijo el pibe con humildad y la esperanza de ser tenido en cuenta.

