Facundo Camafreita tuvo una gran actuación ante Cambaceres, al punto de ser la gran figura en el triunfo de Argentino por 3 a 1 y desatar otra vez el aliento de los hinchas al grito de "el Camagol". El delantero marcó la apertura del marcador en el inicio del partido, le dio el pase a Tomás Heritier en el segundo tanto y contó con tres situaciones claras para anotar. "Hicimos un gran partido y seguimos en la lucha por el ascenso directo a la Primera C. Estoy convencido de que este es el camino. Ya estuvimos dos veces en la puerta y nos quedamos con bronca, esta vez no se nos puede escapar", dijo el artillero sobre la victoria ante el rojo de Ensenada en barrio Sarmiento.

Tras convertir el primero del albo, Camafreita tuvo su carrera alocada para dedicarlo a sus familiares y a todo el cuerpo técnico. "Cuando vi que la pelota pasó la línea de gol corrí a abrazarme con el profe Federico Fernández y Jonathan Zarza, kinesiólogo del plantel, porque gracias a ellos pude recuperarme de las lesiones que me afectaron en el arranque de la primera rueda. También fue para mi hija de 14 meses (María Paz), mi esposa (Florencia) y a toda la gente porque me bancan siempre", señaló el delantero albo.

Camafreita también se refirió al duro escollo que se sacaron de encima en la lucha por el ascenso directo. "La Primera D es una categoría muy dura. Todos los equipos que vienen a Rosario buscan llevarse por lo menos un punto y Cambaceres no fue la excepción. Jugamos un partido muy bueno y la gente se fue feliz por el triunfo", enfatizó el Camagol.

Con respecto a todo lo que se viene en el presente campeonato el delantero se ilusiona con lograr el ascenso de categoría. "Quedamos dos veces en la puerta de subir a la C y no se dio. Fueron momentos muy duros para todo el plantel y los seguidores. Ahora es otra realidad, el equipo está en el lote de 4 clubes que lucharán por el título y dejará todo para poder lograrlo. Es una gran oportunidad y no hay que desaprovecharla. El martes ante Yupanqui vamos por otra victoria y para seguir en la lucha por ascenso directo", cerró Camafreita, figura del cotejo en que Argentino venció en forma contundente a Cambaceres por 3 a 1.

Minuto de silencio por un directivo

La parcialidad de Argentino le brindó un sentido reconocimiento a Alvaro "Vicente" Barreiro con un minuto de silencio en el primer partido del año, tras su muerte el 11 de enero. Además de directivo era el encargado del bufet en el predio de Buena Vista, un hombre muy querido por los salaítos. Por su iniciativa creó el "tercer tiempo" con refrigerio para los jugadores locales y visitantes.