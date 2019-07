La mente puesta en Ben Hur

Comenzó la cuenta regresiva para Central Córdoba, que el domingo recibirá a Ben Hur de Rafaela por la primera semifinal de la Copa Santa Fe, a las 15. El flamante DT, Eduardo Bustos Montoya, todavía no dio indicios del probable once que saltará al campo de juego del Gabino Sosa para enfrentar a los rafaelinos y que será controlado por Nahuel Viñas.

Después de la resonante victoria en Bombal ante Sportivo, donde obtuvo el pasaje a la semifinal del certamen santafesino, los charrúas transitaron días cargados de trámites en la búsqueda de abrochar los nuevos contratos de jugadores para afrontar el próximo torneo de Primera C. Dicho campeonato comenzaría el sábado 27. Por su parte, Lucas Lazo volvió a Tablada y es el primer refuerzo charrúa. Y Lucas Rodríguez ex arquero de Argentino tiene todo arreglado para cambiar de barrio.

Los dirigidos por Bustos Montoya vienen de realizar un partido amistoso ante Central en Arroyo Seco, donde cayó por 2-1 (tanto de Leandro Esquivel) y el equipo charrúa se paró con: Matías Giroldi; G Pérez, J. Casini, L. Esquivel y Sgotti; A. Raimondo, Bautista Carrera y L. Bracco; T. Armoa, C. Yassogna y Gastón Tedesco.

Con respecto al once que recibirá a Ben Hur, el defensor Gerardo Pérez no será de la partida por no haber firmado el contrato, confió un alto dirigente. En tanto, el delantero César Delgado no estará en los dos cotejos de la Copa y Federico Ferrari firmó nuevo contrato .

A su vez, también se dio a conocer los cinco futbolistas que no seguirán en la institución de barrio Tablada. Y para sorpresa de todos los charrúas, el volante Renzo Funes no fue convocado para firmar un nuevo vínculo. El volante central jugó más de 150 encuentros en el club y era uno de los referentes del plantel. El resto que se fueron son: Stupiski, P. Saucedo, Maximiliano Pollacchi y Nicolás Straccia.

“Hay que estar tranquilos”

“Recién mañana daré a conocer el once para recibir a Ben Hur en nuestra cancha. Las firmas de los contratos alteró los planes en la conformación del equipo”, sostuvo el técnico charrúa Eduardo Bustos Montoya con respecto al choque ante los rafaelinos del domingo a las 15. Y sobre la primera semifinal dijo. “Es un partido de 180 minutos. En nuestra cancha debemos estar tranquilos y no volvernos loco. Tengo un plantel muy inteligente”, cerró.

Ventas de entradas

Esta tarde, de 17 a 20, comenzará la venta de localidades para el encuentro ante Ben Hur de Rafaela en la sede de calle San Martín 3250 y seguirá mañana, de 10 a 17. Los precios dispuestos por la dirigencia charrúa son: menores, 120 pesos; generales, 250, y plateas, 350.

A su vez, la segunda semifinal se disputará el domingo 21, a las 15, en Rafaela. El ganador de esta llave se alzará con 750 mil pesos y el campeón del torneo cobrará 1 millón y medio de pesos (la otra semi es Unión de Sunchales v. Colón).