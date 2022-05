La lucha por defender el arco de Newell's

Arboleda fue titular, dejó el equipo por el nivel y retornó. Macagno no tuvo continuidad por las lesiones.

Newell’s no tiene en los planes traer un arquero para el torneo que comenzará el fin de semana del domingo 5 de junio. Con lo que tiene, le alcanza. El interrogante es quién será el titular en la Liga Profesional. La disputa es entre Iván Arboleda , que llegó por pedido del DT Javier Sanguinetti antes del comienzo de la Copa de la Liga Profesional, y Ramiro Macagno . Por diferentes circunstancias, el primero por desempeño y el segundo por lesión, algo recurrente en los últimos seis meses, ninguno terminó de afirmarse en el puesto. Durante las próximas tres semanas de la pretemporada, que comenzó en la mañana de este lunes en Bella Vista, cada uno trabajará para convencer al DT que es el indicado para aparecer bajo los tres palos. Lo positivo en esta pelea es que Macagno no tendrá inconvenientes de ponerse a punto para la primera fecha después de la distensión de hace un mes atrás.

Desde el club ya existe seguridad que Arboleda continuará en el Parque en la segunda mitad del año. Rayo Vallecano, propietario del pase del colombiano, no activará la cláusula de repesca que se fijó al momento de ceder al golero a Newell’s y que le permitía recuperarlo a mitad de 2022 si así lo requería. Por lo tanto, Sanguinetti contará con un futbolista por el que tanto insistió que llegue a la lepra a comienzos de año para que sea el titular.

A solo tres semanas de un nuevo torneo, Arboleda se encuentra en óptima forma física, a diferencia de su colega. Macagno entrenó este lunes con sus compañeros aunque en determinados ejercicios que requería mayor intensidad no participó. De todos modos contará con tiempo para recuperarse por completo, luchar de igual a igual con el colombiano y estar a disposición de Sanguinetti. Si la evolución sigue dentro de lo esperado, llegará sin problemas al día del debut.

Comparando el rendimiento de ambos arqueros en el torneo reciente, Macagno fue el mejor. Mantuvo un nivel parejo desde el momento en que Sanguinetti lo confirmó entre los once, a partir de la 4ª fecha, por las flojas actuaciones de Arboleda y tras recuperarse de una distensión en el cuádriceps derecho que lo afectó durante la pretemporada. En total atajó 7 partidos y a Newell’s habitualmente le fue bien. Ganó 5, entre ellos el clásico, empató uno y perdió el restante.

Una nueva distensión, en el recto anterior derecho proximal, durante el partido contra Patronato el 15 de abril significó su despedida del torneo. En consecuencia, reapareció Arboleda. Fue por un tema de necesidad y no por el bajo nivel de Macagno.

Arboleda se mantuvo en el arco las cuatro últimas fechas de la Copa de la Liga, sin cometer errores tan gruesos como fueron, por caso, los dos goles que le señaló River en la 3ª jornada. Pero tampoco fue una garantía de seguridad.

Las dudas sobre su figura volvieron a aparecer en la derrota contra Gimnasia por 3 a 1 en La Plata. No respondió a un partido de tamaña importancia, aunque es cierto que sus compañeros tampoco lo hicieron.

La inactividad que traía de Rayo Vallecano fue un costo alto para el uno. Nunca atajó en el club madridista y su último partido oficial había sido en mayo de 2021 cuando todavía pertenecía a Banfield.

El saldo de Newell’s con Arboleda entre los once fue de 2 triunfos, 4 derrotas y un empate.

Las lesiones musculares son recurrentes en Macagno y, como sucedió ahora último, le impidieron consolidarse en el puesto. Durante la anterior pretemporada, en enero, una distensión en el cuádriceps derecho le impidió formar parte del plantel en el inicio del torneo. Y dos meses antes, en noviembre, perdió la titularidad por un desgarro el recto anterior del cuádriceps derecho.

Arboleda también sufrió una lesión muscular, un desgarro en el cuádriceps derecho, en la previa a la victoria contra Central en el Gigante. Pero no fue esta la razón por la que no dio señales claras de que era el dueño del puesto. La realidad es que nunca fue el mismo que sobresalió en Banfield y que le permitió ser transferido a España. Con reacciones fallidas y dubitativo con los pies, dejó más dudas que certezas. El fútbol le dará revancha en el segundo semestre, siempre y cuando Macagno no le gane la partida.

Números que favorecen a Macagno

Si bien no todos los rivales tienen la misma dimensión, distinta fue la suerte de Newell’s según el arquero titular. Atajaron 7 fechas cada uno y hubo diferencias. Con Macagno fueron 5 los triunfos, hubo un empate y una derrota. En cambio, con Arboleda, la lepra ganó 2 partidos, perdió 4 e igualó uno. Newell’s recibió 15 goles en las 14 fechas y a Macagno le anotaron 5, mientras que a Arboleda le hicieron 10.

La espera de los juveniles

Franco Herrera (18 años), debutante en primera contra Patronato porque durante el partido se lesionó Ramiro Macagno, y Felipe San Juan (20) son los arqueros juveniles del club que deben esperar su chance. San Juan llegó a estar por encima de Herrera en la consideración, pero se lesionó y justo faltó para el partido que su compañero debutó.