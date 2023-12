La intimidad de la selección argentina en Qatar en la voz de los campeones del mundo

"Cuando dieron la formación para la final, miré por la punta derecha, vi que no estaba y pensé que no jugaba, sino que iba al banco. Después vi que estaba por la izquierda y me quedé muy sorprendido", reveló Di María encabezando el lote de entrevistados por Star+ para la ocasión.

"Es que en la previa de ese partido con Francia el técnico (Lionel) Scaloni no me había dicho nada. Lo único que hacía era preguntarme todos los días cómo me sentía. Y 48 horas antes de la final le había dicho que estaba bien; pero un día después me volvió a consultar y le respondí lo mismo. Entonces no me dijo nada más", evocó Fideo.