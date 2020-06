En el medio del parate del fútbol, Central Córdoba pateó el tablero y confirmó por otra temporada al actual técnico Marcelo Vaquero para seguir con el proyecto futbolístico hasta junio de 2021. “Todo se dio muy rápido tras la reunión del lunes con el presidente Eduardo Bulfoni llegamos a un acuerdo de continuar al frente del plantel por otra temporada”. La buena predisposición de las partes fue el común denominador para que el DT siga ligado al club de barrio Tablada. Y va por todo: “Vengo a poner en marcha la ilusión de volver a la Primera B. Quiero un equipo protagonista y que sea fiel a la historia del club. Córdoba va a hacer lo posible por dejar bien parado el fútbol de la ciudad”, señaló Marcelo Vaquero en diálogo con Ovación después ser ratificado como DT por un año más.

¿Como estás el día después de la confirmación como técnico de los charrúas?□

Bien, contento porque en definitiva presenté un proyecto cuando me vinieron a buscar y al no tener una fecha estipulada de cuándo comenzará el torneo se pudo abrochar la continuidad por otra temporada. La realidad es que asumimos tras la salida de Eduardo “Tati” Bustos Montoya y se comenzó a trabajar con el plantel que venía de tener dos competencias, la Primera C y la Copa Santa Fe, y luego del partido ante Berazategui donde pudimos ganar, teníamos dos semanas para rearmar las líneas pero se vino el parate de la pandemia y todo quedó ahí.

En medio de la cuarentena, ¿tuviste contacto con el plantel?

Estamos en contacto permanente. La comunicación la tengo con el capitán Juan Casini, con Paulo Killer y el Tate Lescano principalmente. Estoy al tanto de todos los trabajos físicos que viene cumpliendo cada jugador. Ellos tienen un programa de entrenamiento, pero la realidad es que hoy estamos lejos de tener una gran condición física. Eso calculo que les está pasando a todos.

¿Cómo te tiene el tema del vencimiento de muchos contratos el 30 de junio?

Estamos esperando ver cómo se define lo contractual de todo el plantel. Somos conscientes de que a la mayoría se le terminan a fin de mes los contratos y nadie sabe nada cómo seguirá la historia. La buena para el plantel fue que en la semana la AFA informó que se va a hacer cargo de un dinero para todos los jugadores del ascenso. Cada futbolista charrúa recibirá un monto fijo por 6 meses. Esa noticia le trajo un poco de tranquilidad a cada uno de los afectados. Luego habrá que ver qué sucede con el fútbol argentino, todos estamos dependiendo de esta enfermedad. Los dirigentes están en contacto permanente para ver cuáles son los pasos a seguir. Pero si hay que presentar un equipo para las competencias el plantel estará disponible para jugar.

¿Tenés en carpeta el futuro equipo para lo que viene?

Tengo en mente el futuro equipo de Central Córdoba. Estamos preparados para tomar decisiones de acuerdo a lo que se charló con la comisión directiva. La idea es apuntar por una clasificación y el ascenso a la Primera B. Si hay que armar un nuevo plantel lo haremos. Los dirigentes están dispuestos a trabajar para poder llegar al objetivo trazado. Córdoba es un grande en la categoría y se merece pegar un salto de calidad por el bien del fútbol rosarino.

¿Qué debe cambiar Córdoba para lograr el ascenso?

Central Córdoba tuvo dos buenas posibilidades muy cercanas para ascender y por el destino no se le dio. En este nuevo proceso apuntamos a tener un equipo competitivo, agresivo tanto de local como de visitante. Sabemos que la Primera C es muy dura pero hay que estar a la altura de las circunstancias. El jugador que quiera ponerse la camiseta charrúa tiene que estar al cien por cien y los resultados serán muy buenos.

¿Tenés en mente traer refuerzos en el nuevo equipo?

No voy a dar nombres al respecto. Lo importante es ver cómo viene la mano en los próximos días y cómo será el futuro del plantel. El próximo equipo tiene que tener una identidad en su funcionamiento en cada partido, tanto de local como de visitante porque las canchas son todas iguales. En la temporada 2012, cuando se logró el ascenso, prácticamente todos los partidos se ganaron fuera del Gabino Sosa. Por lo tanto eso indica que tenemos que saber muy bien a qué vamos a jugar y lograr un buen funcionamiento. Así será todo como en el recordado ascenso en la cancha de Sportivo Italiano.

¿Aquel ascenso es especial?

El ascenso de 2012 fue la mayor alegría que tuve como entrenador. Me tocó estar en el primer proceso donde pude armar el equipo y me tuve que ir, ese equipo pierde el ascenso en la misma temporada. Después retornamos al club, llegamos al reducido y en el final abrochamos el ansiado ascenso. Ese plantel lo armé en la primera estadía como DT y después no dió mucha alegrías. A 8 años de aquel ascenso a la B, ahora quiero repetir la historia.

Las versiones sobre Boca

En la nueva carpeta de Marcelo Vaquero hay varios puntos que debe resolver. La primera medida será esperar las noticias que puedan llegar de AFA con el regreso de las actividades. Y ahora se sumaron las versiones sobre un posible desembarco de Boca. “Hubo conversaciones pero para hacer una captación de inferiores. Y sobre la llegada de jugadores a primera división todo es muy prematuro. Debemos esperar y analizar las propuestas que lleguen al club”, dijo Marcelo Vaquero, cuyo cuerpo técnico está integrado por Marcelo Giménez (DT alterno) y Dalcio Medina, ayudantes de campo, Federico Fernández, Iván Priseajnuk y Enrique Vogel (PF), Miguel Acosta entrenador de arqueros y Federico Cardarelli editor de videos