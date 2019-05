La base de lo conocido

Para Diego Cocca finalizó un período importante, pero comenzará a experimentar otro que nada tendrá que ver con la experiencia en los pocos días que estuvo al frente del plantel de Rosario Central. Es cierto que podrá y deberá valerse de esa experiencia, pero lo que inicie cuando el grupo retome los trabajos de pretemporada, fundamentalmente cuando comience a competir, es el verdadero desafío que asumió cuando dio el sí para hacer pie en Arroyito. Más allá de eso, hay un bien preciado que está en manos del entrenador y que tiene que ver con el conocimiento que ya tomó en los nueve partidos que dirigió. Esa base del conocimiento parece ser para Cocca su gran aliado. Después, sin nada que en el fútbol garantice resultados, el tránsito de Central en la próxima Superliga puede ser tan bueno como malo, pero al menos el técnico ya está al tanto de varias cosas.

Seguramente no tenga tanto que ver con lo estrictamente deportivo, ni con cuestiones tácticas o estratégicas, pero conocer no sólo las cualidades futbolísticas de los jugadores, sino también lo que tiene que ver con la personalidad de cada uno no es poca cosa. Sin haberse tenido que afrontar partidos de demasiada trascendencia, a excepción de la Supercopa Argentina contra Boca donde había en juego nada menos que un título, Cocca tuvo el tiempo suficiente como para interiorizarse en las respuestas anímicas que son capaces de entregar cada uno de sus dirigidos.

Esta parte del análisis no es caprichosa ni mucho menos, sino que tiene que ver con lo que afrontará el canalla una vez que se reinicie la competencia. Es que por más duro y feo que suene, a Central no le cabrá otro compromiso que el de la lucha por la permanencia en la máxima categoría. Y, se sabe, esa pelea es la más angustiante y estresante por la que puede pasar un jugador y hasta un cuerpo técnico.

Así, con un desafío de tamaña magnitud, la capacidad de acción y reacción que pueda mostrar Central dependerá en gran medida del temperamento de sus jugadores. Y lo dicho, Cocca ya tuvo el tiempo más que suficiente como para saber en quiénes puede apoyarse sin problemas.

Por esto, más las cuestiones netamente futbolísticas, el técnico se explayó en la reunión con los principales directivos sobre los jugadores con los que pretende contar sí o sí. Claro que todo quedará sujeto a ofertas que puedan llegar o no, pero para el técnico hay una base ya importante, que obviamente deberá ser apuntalada con la llegada de unos cuantos refuerzos.

En total fueron nueve partidos los que Cocca dirigió en Central y los que hoy forman parte de esa base de conocimiento de la que se habla. Los resultados fueron dispares, ya que el canalla cosechó tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Como dato positivo se puede mencionar que en los últimos cuatro cotejos no perdió (dos empates y dos triunfos) y de hecho fue uno de los puntos que el DT resaltó en la conferencia de prensa después de la victoria contra Libertad de Paraguay por Copa Libertadores.

De todos esos partidos Cocca pudo haber sacado conclusiones, incluso en aquellos encuentros en los que consideró que presentar un equipo semi-alternativo era lo más conveniente, donde varios jugadores a los que les costaba ser titulares también tuvieron su chance.

Lo que vivió Central en el ciclo de Coca (si se quiere también en los procesos de Edgardo Bauza y el Loncho Ferrari) poco tiene que ver con lo que vendrá. El pasado fue demasiado liviano para lo pesado que se presenta el futuro, pero al menos Cocca tuvo su tiempo de trabajo para pensar, analizar, tomar decisiones y, sobre todo, evaluar y proyectar.

Esa base de conocimiento le puede resultar imprescindible para hacer que su continuidad en el mundo Central le allane los caminos a la consolidación propia, pero fundamentalmente del equipo.

Nuevo rol para Belloso en Conmebol

Gonzalo Belloso, el ex jugador y ex directivo de Rosario Central, fue designado por la Confederación Sudamericana de Fútbol como secretario general adjunto, cargo que desempeñará manteniendo sus funciones de director de desarrollo.