Kudelka ya juega el partido del futuro de Newell's

En este certamen continental habrá una gran apuesta institucional de todo Newell’s por llegar lo más lejos posible. En este mapa global se inscribe el partido de hoy frente al granate, sabiendo que cada conclusión que arroje el presente puede condicionar el futuro inmediato en el armado plantel a partir de enero del año que viene.

En la previa del duelo con Lanús, Kudelka fue claro y no tiró la pelota afuera. "No voy a negar que emocionalmente me da bronca no haber clasificado a la fase principal. De hecho la tengo. Pero la emoción la tengo que dominar. Nadie toma un campeonato como una preparación, o una transición, y menos yo. A veces los hechos te llevan a ese tipo de situación. Nosotros tenemos que direccionarnos a que nuestra próxima salida internacional como institución es a muy corto plazo. Y todo lo que hoy parece que no es tan bueno, que no sale bien, tiene que ser una buena prueba para nos agarre muy fortificados, no sólo en la etapa que se viene de la zona Complementación, sino también para tener un diagnóstico claro de cómo estamos en función de algo tan próximo como es el torneo internacional (Copa Sudamericana)”, razonó el DT.

Y hasta habló de la necesidad de reforzar al plantel: "Siempre tuve claro lo que me falta y lo que necesitamos, pero no se podía hacer por una cuestión económica para este campeonato. Siempre lo tuve claro, pero las condiciones o las posibilidades no estaban para este torneo. Y yo lo entendí y lo acepté. Tengo muy claro lo que necesitamos para dentro de un mes”.

Kudelka seguirá evaluando lo que tiene y lo que necesita. Para el DT la Copa Sudamericana ya "comenzó” a jugarse.