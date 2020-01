El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, fue contundente hoy sobre la situación que se generó en torno al interés que despiertan en otros clubes los jugadores Gerónimo Cacciabue y Aníbal Moreno: "La institución debería sostenerlos por lo menos durante este semestre, porque tenemos necesidades importantes y ellos sin dudas son parte de la solución".

Así el técnico rojinegro marcó el terreno dejando en claro que lo más importante de cara al futuro es conservar al plantel. y en ese sentido aseveró un aspecto que habitualmente los clubes no cumplen, que es indispensable una programación deportiva para no malvender a los jugadores.

"En estos casos los clubes deben tener su política institucional, su planificación, respetar la maduración de los jugadores y no actuar siempre por urgencias. Lamentablemente en nuestro país son muchas las instituciones que actúan por sus necesidades económicas, y yo creo que siempre hay tiempo para corregir esto, más allá de la urgencia de salvaguardar la categoría", reflexionó el DT.

Kudelka sostuvo que trabaja en la pretemporada para corregir defectos y ratificar virtudes, y en cuanto al abanico de alternativas que dispone para la conformación del equipo con Moreno, Cacciabue, Formica y Maxi, el entrenador sostuvo que "no se los puede poner a todos juntos, porque cuando aluden a esto se olvidan de que está Julián Fernández, que tuvo un gran campeonato y es nuestro resorte de recuperación permanente. Y si lo ponemos a todos no tenemos espacio para los delanteros. Entonces hay que ser justos, todos no pueden jugar, por eso hay que entender que hay espacios que están ocupados por gente de similares características", explicó.

Pero no conforme con ello Kudelka fue más directo: "Cacciabue, Moreno, Formica y Maxi no pueden jugar todos juntos porque para que eso suceda hay que sacar delanteros, y si no sacamos delanteros tendremos que sacar jugadores de contención, y sin contención no tenemos equilibrio, y sin equilibrio no se puede jugar. En definitiva, son todos buenos jugadores, y el que estará mejor jugará en un contexto de equipo".

Kudelka admitió no haber conversado con los directivos con respecto a las gestiones por los refuerzos solicitados, entre los que se destacan los nombres de Sebastián Palacios y Franco Soldano, no obstante trascendió que esas gestiones están atadas a la negociación entre Racing y San Lorenzo por Héctor Fértoli, en la cual Newell's fijó sus pretensiones por los derechos económicos que tiene aún del futbolista.