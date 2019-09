"El partido con Boca implica un desafío de intentar corroborar el crecimiento que estamos teniendo como equipo", expresó este mediodía el entrenador de Newell's Frank Kudelka respecto al encuentro que se disputará desde las 20 el sábado en la Bombonera.

Como es usual no confirmó los once que saldrán a la cancha en el partido que será arbitrado por Daría Herrera aunque todo indica que serán los mismo once que el domingo pasado le ganaron por 2 a 0 a Aldosivi. El rojinegro formaría con Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian lema, Santiago Gentilletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.

"Jugamos contra el equipo más poderoso y jerarquizado del fútbol argentino"

Consultado acerca del anticipo del equipo de Gustavo Alfaro que reservará jugadores para el partido con River por Copa Libertadores que se disputará la próxima semana, Kudelka respondió con lo que fue la frase más jugosa de la conferencia de prensa en Bella Vista.

"¿Suplentes? Boca no tiene suplentes, tiene tres equipos con jugadores de jerarquía", afirmó para remarcar una y otra vez que será "un desafío" y "una oportunidad" para los rojinegros de demostrar que el crecimiento del equipo.

>> Leer más: Maxi Rodríguez, para rugir en la Bombonera

"Es un desafío el que tenemos de jugar con ellos en su cancha, es una oportunidad de progreso para el equipo, ante un rival de envergadura, el más poderoso y jerarquizado del fútbol argentino", precisó.

"Será un desafío para ver si podemos corroborar ese progreso que estamos teniendo como equipo"

En ese sentido agregó que "será una buena posibilidad para ver si podemos corroborar ese progreso que estamos teniendo como equipo".

Además admitió que este tipo de encuentros moviliza otras fibras en los futbolistas. "Ineludiblemente jugar con un rival de fuste, implica una serie de consideraciones que a lo mejor en otros partidos no aparecen en el ser humano, como ocurrió hace 15 días cuando jugamos nuestro clásico".