Keylor Navas, feliz tras el triunfo ante Boca: "Esperemos que esto nos llene de confianza"

El ex-Real Madrid y París Saint Germain no deja de quedar asombrado a meses de su llegada a Rosario de cómo se vive el partido en el Coloso. "Es increíble el ambiente que se genera en el Coloso cuando todo el estadio se pone a cantar. Hay veces que estoy en el partido concentrado, pero me pongo a escuchar y empiezo a disfrutar. El grito se contagia, eso nos ayuda y nos motiva, por eso hay que agradecer", indicó.

El respeto hacia Boca

"A ningún equipo le gusta que le hagan goles. Por momentos es inevitable, pero hoy podemos estar tranquilos en ese aspecto", subrayó feliz por mantener su arco en cero y dejó a las claras una de las clave de por qué Newell's se quedó con los tres puntos. "Lo respetamos al máximo, sabíamos que Boca era un gran rival que íbamos a tener en frente, por ende la forma de respetarlo era luchando cada jugada, dando nuestro todo en cada momento, estando siempre concentrado para estar lo más atentos posible en cada jugada y eso nos ayudó mucho en ir ganando confianza en cada uno de los partidos", analizó.

Trabajo a conciencia

"Estamos trabajando a conciencia. Desde que empezó el torneo estamos con una mentalidad fuerte de trabajo. Ahora nos están saliendo las cosas, nos hemos acoplado bien a su idea y esperemos mejorar", dijo Keylor.

Y, por último, contó cómo fue el cara a cara con Edison Cavani en el penal. "En un Mundial me pateó un penal también, lo metió, lo tiró en el otro lado, yo me tiré pero no llegué. El fútbol es así, hoy nos tocó a nosotros disfrutar de nuestro lado que el penal no entrara y esperemos que siga así. En el rebote la toqué un poco, pegó en el palo y salió, por suerte no rebotó para adentro".