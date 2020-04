Jugadores con tareas esenciales

En el medio de un flagelo jamás visto en el país, en Rosario muchos individuos salen a exponerse día a día para cumplir tareas esenciales para la sociedad en las que viven. En este caso, el personal de las empresas que recolectan residuos también es reconocido por el servicio que prestan especialmente en estos tiempos de pandemia. Y en ese panorama, tres jugadores que defienden los colores de Arijón los fines de semanas, le ponen el pecho a la situación y cumplen con sus obligaciones sin esquivarle a la grave situación de la salud. Matías Albornoz (defensor), Carlos Cardozo (arquero) y Cristian Fernández (delantero), fueron convocados por Ovación de Acá para contar sus vivencias sobre la problemática del coronavirus.

“Lo que estamos viviendo jamás lo vi en mis 36 años. Es una situación muy fea pero no queda otra forma que sobrellevarla para que los días pasen rápidamente. Hay que tomar conciencia de que estamos ante una enfermedad muy grave y hay que tomar recaudos para estar aislados y no recibir el virus”, dijo Cristian Fernández ante la pandemia, en la cual la ciudad de Rosario no es la excepción.

A Cristian Férnández en el fútbol de la Rosarina lo conocen como “Yaca” y desde el año 2009 está ligado al populoso club Arijón. También desde ahí con la empresa Lime, de donde sale todos los días a barrer las calles de la ciudad.

“Estoy en distintas zonas de la ciudad, de 6 a 13. Por suerte la estamos llevando bien y cumplimos con lo que nos piden los encargados. Es un trabajo como cualquier otro”, dijo con simpleza. “En este momento salimos con los elementos de seguridad, barbijos, guantes y todo lo necesario para desarrollar el trabajo diario. Hace 11 años que estoy en esta empresa. En los primeros años estuve en la recolección arriba del camión. Ahí también trabajaba en el mismo horario”, confió el delantero de Arijón.

La vida cotidiana de Yaca Férnandez es como la de cualquier ciudadano. “Vivo pendiente de mi trabajo y de la familia. Tengo tres hijos. Ismael (14 años), Thiago (11) y Karen (7). Junto a mi esposa María Angeles tratamos de que nada nos falte en nuestro hogar. Y con esta pandemia, el cuidado es riguroso en casa”, enfatizó el jugador identificado con los colores de Arijón. Con respecto al fútbol, Fernández, desde su llegada al club de barrio Saladillo, siempre se destacó como referente de área.

“Tengo los mejores recuerdos jugando en Arijón. Tuve la suerte de compartir muy buenos planteles y el que siempre se me viene a la mente es aquel que ganamos el torneo de la Primera B, la Copa Santiago Pinasco en 2010. En la final ante Botafogo anoté tres tantos y que sirvieron para golear al naranja 6 a 0. Esa tarde fue inolvidable. Después seguí en los planteles, hasta que llegó la cirugía en la rodilla izquierda en 2018 y tuve que parar. Luego vino la recuperación y se me hizo duro volver a jugar normalmente, aunque vivo pendiente de todo lo que sucede en el club”, cerró Yaca Fernández.

Por su parte, Matías Albornoz es otro de los que trabaja en residuos, en este caso como chofer, también en la empresa Lime, de 6 a 14. Y en el momento más crítico de la pandemia que azota a todo el mundo, el defensor del rojiblanco dio su opinión al respecto.

“Es un problema muy serio el que estamos transitando con el tema de la salud. Y ante este flagelo debemos acatar todas las medidas dispuestas por el gobierno para salir rápido de la cuarentena. El rosarino está tomando conciencia de la magnitud del problema”, dijo Albornoz.

Todos los días transita las calles de la ciudad arriba de un camión. “Ingresé a la empresa Lime a mediados de 2010, justo en el año que salimos campeones en Arijón. En ese entonces tenía 19 años, hoy tengo 28. A los 17 años comencé a estar en el acompañamiento del gremio, yendo a las manifestaciones. Mi ingreso a la empresa fue medio tardío, en ese tiempo se estaba gestando recién el gremio de camioneros en la ciudad y ahí tuve la posibilidad de entrar a trabajar”, señaló Albornoz.

El defensor de Arijón hizo un repaso de su trayectoria en el club. “Jugué en el baby de Arijón y después me fui a otros clubes a probar suerte. Estuve en Oriental, Provincial y en décima y predácima en River Rosario. Tras jugar en eso tres clubes volví a las inferiores hasta llegar a la primera división”, dijo el defensor. Y añadió: “Cuando comencé a trabajar al principio se me complicó en asistir a los entrenamientos, la prioridad era el laburo en ese momento. Pero el amor por el fútbol era muy fuerte y defender los colores de Arijón es lo máximo que me pudo pasar. Es el club que me formó como persona y eso es impagable. Como cada año me encantaba realizar la pretemporada para estar en mi mejor forma. En estos últimos años las ganas por entrenar son muchas, cuestan un poco por la edad y la familia pero siempre quiero darle para adelante, como dice Cilindro López”, el titular del club.

Por último, Albornoz confió su rutina diaria, al menos hasta antes de la cuarentena. “Mis días comienzan a las 5, a las 6 ingreso y salgo a las 14. A las 16.30 me alisto para irme al club y a las 17 comenzamos con las prácticas semanales. A pesar de la edad y de mi trayectoria me encanta ver a los chicos de inferiores crecer como jugadores y eso me entusiasma en seguir vistiendo los colores de Arijón”, enfatizó Albornoz.

A su vez, el arquero Carlos Cardozo (alias Manota), también es otro de los muchos recolectores de residuos que se exponen día tras día y sale a la calle para dejar limpia a la ciudad. “A pesar de la cuarentena, nuestra misión como personal de la sanidad es esencial y le ponemos el pecho a la delicada situación que estamos viviendo. Hoy formamos parte de ese grupos de personas que salimos a las calles y cumplimos a rajatabla con nuestras obligaciones”, dijo el actual guardavalla de Arijón, que juega el Molinas. En su breve biografía el arquero describió su trayectoria. “Arranqué en el baby en Renato y después dejé por diferentes cuestiones personales. Recién a los 26 años decidí volver a jugar, se dio de poder fichar en Arijón y desde ese año siempre defendí el arco del club de barrio Saladillo”, Cardozo.

Y con respecto a sus tareas diarias expresó: “Hace 9 años que trabajo en la recolección de residuos, desde las 6 a las 13. Mi tarea es ir detrás del camión levantando los residuos de los diferentes barrios de la ciudad”, lo que supone un gran entrenamiento. Pero no era el único antes de la cuarentena. “A la hora del almuerzo descansaba un rato y a las 16 me iba a practicar. Volvía a mi casa a las 20, de martes a viernes. Y los domingo se venían los partidos y quería estar entre los titulares. El esfuerzo por estar en el equipo era un premio al sacrificio diario y el de no bajar los brazos jamás”, confió Manota Cardozo.