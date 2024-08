Juegos Olímpicos: Las Leonas se quedaron sin final, pero buscarán la medalla de bronce

El equipo de Ferrara no pudo torcer la historia y cayó ante las neerlandesas. Ahora irán por la medalla de bronce ante Bélgica

Agostina Alonso reconoció tras el partido que “sabíamos que era muy difícil, por algo son las número uno, hoy en día, en el hockey. Nos superaron en el planteo y en el juego, y lograron un merecido pase a la final. Masticaremos la bronca, tenemos una final por delante. No es la medalla que vinimos a buscar, es la que nos toca. Pero si ganamos, tenemos una medalla por conseguir. Dejaremos todo en el próximo partido. La idea original era hacerles un partido denso, trabado, difícil para que no encuentren las rutas. Pero ellas resuelven, son buenas, hoy lo demostraron. No hay mucho más para el análisis”.