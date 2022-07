Javier Sanguinetti: "El gol del empate no nos puede ocurrir"

Javier Sanguinetti se fue con mucha bronca por el resultado del partido. “El primer tiempo fuimos muy superiores a Patronato ya que teníamos lugar para hacer girar la pelota y encontrar espacios en el lado opuesto donde el rival presionaba. De hecho además de los goles tuvimos un par de situaciones para ampliar el marcador. En el segundo tiempo, en un partido que no daba para mucho, encuentran el primer gol en una pelota cruzada, y después se hizo un encuentro donde ellos propusieron un poco más, nosotros tuvimos dos chances para liquidar el partido pero no lo pudimos hacer y en la última jugada nos empatan el partido”, analizó el técnico de Newell's.

A la hora de responder sobre qué le pasó a Newell’s que lo agarraron mal parado en la jugada del empate expresó: “Quedamos descompensados en una situación que no lo ameritaba. El fútbol tiene estas cosas. El rival lo aprovechó y terminó llevándose un punto”.

Newell's no lo pudo aguantar y Patronato lo igualó sobre el final

Continuó diciendo: “A nosotros nos faltó un poco más de tranquilidad a la hora de manejar la pelota. Cuando lo hicimos tuvimos dos manos a mano que no aprovechamos. Ellos tuvieron más la pelota pero no nos inquietaban mucho salvo con lanzamientos directos al área donde metieron todos los grandotes e intentaron por esa vía. El gol del empate es una cosa que no nos puede ocurrir”.

Cuando lo interrogaron sobre si Newell’s iba a hacer otra incorporación comentó: “Iremos viendo las posibilidades que se presentan y también las salidas que tengamos de jugadores”.

El DT leproso también opinó sobre el resultado: “Si analizamos eso solo muchas veces perdemos de vista varias cosas. Si el partido terminaba 2 a 1 no estaríamos hablando de esto. Todos los partidos son complejos y es un campeonato muy parejo donde no hay muchas diferencias. Se definen por detalles y por eso tenemos que estar atentos hasta el último minuto. Nos vamos con un punto que sirve para compartir la punta con Gimnasia pero como se dio el desarrollo nos vamos con mucha bronca.

De las modificaciones que hizo en el partido, comentó: “Tanto el Piri Vangioni como Panchito González estaban con algunas molestias. Y Mansilla entró porque necesitábamos altura para defender tras el ingreso de Quintana”.