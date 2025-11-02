La Capital | Ovación | Boca

Boca quedó a un triunfo sobre River para volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores

El domingo próximo se jugará el superclásico y gracias al triunfo sobre Estudiantes, depende Boca volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores

2 de noviembre 2025 · 19:15hs
Todas las felicitaciones para Miguel Merentiel

FOTOBAIRES

Todas las felicitaciones para Miguel Merentiel, el héroe de Boca ante Estudiantes. Ahora ante River puede consumar el regreso a la Copa Libertadores.

Boca metió un triunfo bárbaro en La Plata ante Estudiantes por 2 a 1 y para clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, depende de sí mismo. Es que si le gana a River el súper del domingo, habrá conseguido el objetivo esquivo.

El Xeneize jugó la edición 2025, pero lo hizo clasificando por tabla acumulada a la fase previa. Y ahí lo venció Alianza Lima, por lo que no jugó Libertadores, ni Sudamericana ni nada.

Una victoria a puro penal ante Estudiantes

La victoria no fue sencilla, erró un penal inclusive, y lo terminó definiendo sobre la hora con otro disparo desde los doce pasos. El primero lo ejecutó Exequiel Zeballos al final del primer tiempo (Rodríguez le cometió la falta) y pegó en el palo derecho de Fernando Muslera. Y el segundo lo ejecutó Miguel Merentiel, esta vez a la izquierda del uruguayo que eligió el otro palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985073229183025403&partner=&hide_thread=false

Entre una y otra acción hubo mucha emoción. Ya que Zeballos se reivindicó del penal marrado, definiendo muy bien en el mano a mano a los 4’ del complemento, pero Cetré igualaría, también de penal, a los 59’, picándosela a Agustín Marchesín, que previamente le cometió la falta a Medina.

>>Leer más: El Newell's de Bernardi: ajustes que no alcanzaron, pesada herencia y lucha dramática por la salvación

Y en el último minuto de adicional, Estudiantes tuvo la victoria en una cabezazo que contuvo Marchesín, tras un córner. Pero del saque rápido, la robó Merentiel, habilitó a Ander Herrera (minutos antes había provacodo una falta y la roja a Gabriel Nieves) y Fabricio Pérez lo tocó el entrar al área. Penal y 2 a 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985090062170616167&partner=&hide_thread=false

Pese a todas las críticas recibidas, y con Claudio Ubeda de interino ante la muerte de Miguel Russo, Boca puede resarcirse.

