PSM Fútbol empezó con todo el Regional Amateur: goleó a Unión de Álvarez, con varios jugadores de Argentino

Gran debut de PSM Fútbol, que se reforzó con jugadores de Argentino que se quedaron sin competencia hasta 2026. Unión de Álvarez empezó mal el Regional Amateur

El plantel de PSM Fútbol, que empezó con todo el Regional Amateur, al golear a Unión de Alvarez.

PSM Fútbol arrancó muy bien el Regional Amateur , goleando en el estadio Municipal 4 de Junio a Unión de Álvarez por 3 a 0. Y lo hizo formando en su equipo con varios jugadores de Argentino que hasta hace poquito jugaron el Reducido de la Primera C.

El equipo de Puerto San Martín debutó bien en el último certamen federal de AFA, con el mismo resultado con que lo hizo Coronel Aguirre ante el mismo rival en la fecha inaugural, solo que aquél partido fue en Álvarez. El Rojinegro, por supuesto, quedó muy complicado porque solo clasifica el primero de la zona 10, Regional Litoral Sur.

Y para afrontar este torneo, tuvo la fortuna de poder disponer de jugadores de Argentino, que quedaron eliminados en la primera fase del Reducido. Al club salaíto también le vino bien cederlos para que no pierdan competencia , ya que se estima que la Primera C 2026 empezará recién a mitad de febrero.

Los goles vinieron desde Argentino

De hecho, dos de los goles del equipo dirigido por Damian Pennesi fueron convertidos por salaítos: Theo Guiñazu y Diego Aguirre. El primero lo había hecho Julián Guana en el primer tiempo, los otros fueron en el complemento.

Además, Unión de Álvarez, que ahora tendrá fecha libre, jugó el complemento con uno menos por la roja a Lautaro Giménez.

En la próxima fecha, Coronel Aguirre será local de PSM en el estadio Ezequiel Pocho Lavezzi.

La palabra de uno de los goleadores

"Fue una victoria muy merecida y la buscamos desde el primer minuto. Nos encontramos con un equipo duro, con buenos jugadores, pero por suerte supimos llevar el partido a nuestro terreno, que es el de manejar la pelota", dijo Diego Aguirre, figura en la C en Argentino y ahora protagonista en PSM Fútbol.

"Eso es lo que nos pedía el cuerpo técnico, en cuanto a la presión y al juego. Y creo que así hicimos la diferencia. En el primer tiempo pudimos hacer un gol y en el segundo liquidarlo, con la definición de Theo (Guiñazú) y la mía sobre el final", relató.

Y valoró que "conseguimos una victoria merecida para quedar en la cima junto Aguirre. Nuestro objetivo es apuntar a la clasificación, tanto de los jugadores como el cuerpo técnico y los dirigentes. Estoy contento de aportar para comenzar con el pie derecho el Regional Amateur", dijo Diego Aguirre, autor del tercer tanto ante el Rojinegro de Alvarez.