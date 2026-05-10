Ignacio Malcorra recibió en Independiente el homenaje de Central

El volante campeón con Central, que se fue a Independiente sin poder despedirse en cancha, tuvo su homenaje antes del partido de este domingo. Aplausos para Ignacio Malcorra

Con la 40 de Independiente, Ignacio Malcorra fue reconocido por el club y los hinchas de Central.

Ignacio Malcorra volvió a pisar el Gigante de Arroyito, pero con la camiseta de un rival, en este caso de Independiente donde podría terminar su carrera. El campeón con Central no había tenido la chance de la despedida con los hinchas y antes del partido de alguna manera la tuvo.

Malcorra no solo obtuvo dos títulos en Central, sino que con sus goles se ganaron clásicos y su ausencia este año fue difícil de disimular, ya que era un jugador plenamente compenetrado con el funcionamiento de un equipo que salía de memoria.

Pero claro, el final del 2025 fue no creer. Ya clasificado a los octavos de final, y habiendo asegurado el primer puesto de la tabla general que hasta ahí no daba un título, jugó todo el partido de la última fecha del Clausura, no fue guardado por Ariel Holan y lo expulsaron. Ergo, no jugó el playoffs ante Estudiantes, donde Central fue finalmente eliminado.

Es más, la expulsión sobrevino después del partido por un reavivar un tumulto que ya había terminado. Después llegó lo sabido, no hubo acuerdo con Central para renovar el contrato y se fue a Independiente.

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El homenaje de Central a Nacho

Apenas entró a hacer el calentamiento previo ya recibió el afecto de los hinchas. Y ni hablar cuando salió el equipo a la cancha, cuando desde los cuatro costados bajó el "Olé, olé, olé, olé, Nachooooooo, Nachooooooo...."

También fue muy aplaudido cuando fue mencionado por La Voz del Estadio al momento de dar la formación de Independiente. Y después del saludo protocolar, vino el homenaje del club.

El mismo consistió en un cuadro con la camiseta canalla que usó, con la 10 en la espalda, aquél número que eligió especialmente en una pretemporada en Chile con Miguel Ángel Russo al mando.