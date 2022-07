Hugo Ibarra se puso al frente del plantel de Boca

El ex lateral se hizo cargo del equipo hasta que se defina quién asumirá en reemplazo de Battaglia

Con Ibarra como DT, la Reserva de Boca ganó el torneo largo de 2021 y el trofeo de Campeones del mismo año.

A diferencia de cuando asumió Battaglia, quien también fue entrenador de la Reserva, el ex futbolista formoseño asume con la idea de no quedarse en el cargo mucho tiempo, ya que no es su prioridad dirigir la primera boquense.

Es más, algunos sostienen que en el tiempo que estén en el cargo, la conducción será una especie de tridente junto con Gracián y Herrón.

Gracián, ex jugador de Vélez que fue ayudante de Walter Ervitti en Atlanta, llegó a la Reserva de Boca hace dos meses en reemplazo de Mauricio "Chicho" Serna, quien ahora está en la secretaria de fútbol.

Herrón, empleado del club, de buena relación con Juan Román Riquelme, seguirá como ayudante, tal cual lo hizo en el ciclo de Miguel Russo y con el mismo Battaglia. Y es el mismo caso del entrenador de arqueros Fernando Gayoso y los preparadores físicos Alejandro Blazco y Cristian Aquino.

Por ahora, ellos serán quienes estarán en el banco de Boca ante San Lorenzo y posiblemente, resultados mediante, cuatro o cinco partidos más.

Este jueves hubo una charla previa de los tres técnicos con el plantel y luego pararon un equipo sin los que quedaron eliminados ante Corinthians el martes pasado, a excepción del arquero Agustín Rossi. La idea es probar este viernes un equipo posible para visitar el fin de semana a San Lorenzo, donde estarían la mayoría de los que jugaron ante el Timao.

Mientras, en silencio, Riquelme y los integrantes del consejo de fútbol empezaron la búsqueda del nuevo entrenador.

Los candidatos -como siempre cuando se trata de Boca- son muchos, pero el que encabeza la lista es Ricardo Gareca, quien está a punto de desvinculares de la selección de Perú, pero que para aquellos boquenses que pintan "canas" tiene el mal recuerdo de su pase a River junto a Oscar Ruggeri en 1985, en medio de un conflicto por sus sueldos.

Según dijeron allegados a la secretaría de fútbol xeneize, es improbable la llegada del "Tigre", y lo mismo opinan personas cercanas al técnico que perdió semanas atrás el repechaje ante Australia para clasificar al Mundial de Qatar.

También surgió el nombre de Martín Palermo, pero según las mismas fuentes esta vez no es el turno de un ex jugador que sea ídolo: el perfil que busca Boca es otro, alguien con carácter, no tan cercano a la idealización del hincha y que sepa acomodarse a los tiempos y formas de Riquelme.

En ese encuadre podría entrar Eduardo Dominguez, técnico de Independiente: en Boca, algunos creen que es clave lo que suceda en el clásico del domingo ante Racing.

El yerno de Carlos Bianchi es el que lidera la lista de los que están dirigiendo en nuestro fútbol y muchos recordaron que a fines del año pasado fue "tanteado" antes de renovarle a Battaglia.

El otro que asoma, por estilo, podría ser Ricardo Zielinsky, quien también tiene trabajo en Estudiantes. Y algunos más audaces señalan que Diego Martínez, técnico de Tigre y quien dirigió inferiores en Boca, también puede tener chances.

Boca visitará el sábado a San Lorenzo desde las 15.30, por la séptima fecha de la Liga Profesional, con arbitraje de Fernando Espinoza.