Honores para Mary Terán

El club Rowing cumplió con todo eso lindo que imaginó cuando una de sus socias, Silvana Sisto, propuso un torneo homenaje a Mary Terán de Weiss y se convirtió así en el primero en hacerlo. Cumplió con eso y mucho más, porque el sábado se vivió una verdadera fiesta en la institución en la que nació deportivamente la legendaria tenista que brilló en la década del 50, que ahora tiene una copa con su nombre de la que participaron más de 50 mujeres y que en su próxima edición se abrirá a otros clubes de la ciudad. Fue una celebración que Mary quizás merecía hacía mucho tiempo, porque su historia, ligada al deporte, al peronismo y a lo social, es hace rato olvidada. Intencionalmente olvidada.

Se trató de una jornada completa desde las emociones, porque no sólo hubo copas y trofeos, remeras alusivas, emulación de cierta época sino también porque se jugó con raquetas de madera como las que usaba Mary. Pero también significó un cruce de generaciones, entre los que conocían la historia y entre los que no. No sólo hubo tenis en la modalidad de dobles, también nuevos conocimientos acerca de una vida fascinante, la de la primera tenista argentina top ten mundial considerando hombres y mujeres y ganadora de más de 100 títulos internacionales. También con un final trágico, tal vez catapultado ante el rechazo producto de sus ideales.

Araceli Provens, presidenta de la Comisión de Tenis del club, cabeza visible también de la iniciativa le dijo ayer a Ovación que sienten "emoción y orgullo" por lo que pasó producto de tanto trabajo y sacrificio.

La movida generó impacto mediático y político, ya que los legisladores Marcelo Lewandowski y Eduardo Toniolli se acercaron en representación del justicialismo, hablaron con los presentes e hicieron regalos, especialmente uno que quedó en manos de la familia de Mary que se hizo presente. Un homenaje con todas las letras.