Herrera: "El resultado ahora es la urgencia"

"La urgencia que tenemos es la del resultado y lo sabemos todos. Es algo que se nos viene negando desde hace tiempo. Necesitamos volver a ganar para trabajar más tranquilos en el día a día. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas pero el resultado hoy es una urgencia". Germán Herrera no necesita que nadie le explique sobre por dónde pasan las necesidades de Central en la Superliga. Con tanto recorrido sobre el lomo, el Chaqueño entiende que "con tantos partidos sin victorias es lógico que haya fallas. Siempre tratamos de replantearnos dónde estamos cometiendo esos errores". Pero enfatizó que "el presente que vivimos es responsabilidad de todos".

"Estamos trabajando mucho en la parte táctica y creo que es importante lo que esta tratando de implementar Cocca. Intentamos asimilar rápido los conceptos ya que faltan pocos días para el encuentro contra Argentinos, porque necesitamos hacer un buen partido y sobre todo ganarlo", reflexionó el atacante sobre los primeros días del DT al frente del plantel.

Para Herrera las pretensiones del entrenador pasan por "tener un equipo corto, con los zagueros defendiendo bien arriba".

Y agregó: "La idea es manejar la pelota con velocidad y a partir de ahí buscar espacios en la parte ofensiva, ya que la generación de juego es una de las complicaciones que tenemos".

El partido ante Argentinos llega después de un parate que "sirvió porque vino un nuevo entrenador y cuando eso pasa el tiempo para trabajar es importante. Llegó en un momento justo para que pueda tener más de cuatro o cinco días de trabajo, algo que por ahí el Loncho Ferrari no tuvo. Hay que adaptarse a lo que hay, que es un nuevo entrenador, con una nueva metodología".

A esta altura, con 14 partidos sin triunfos, "la cabeza juega un poco". Y agregó: "La parte psicológica es importante porque cuando un jugador está bien de la cabeza rinde mucho más. Estará en cada uno de nosotros sobrellevar eso y con el nuevo entrenador estamos obligados a pensar en positivo".

Central sigue en plena doble competencia (Superliga y Copa Libertadores) y antes de irse, Ferrari dijo que el equipo no estaba apto desde lo físico para esa exigencia. En ese sentido Herrera aseguró: "La realidad es que nos costaron mucho los partidos que tuvimos cada tres días. No sé si el Loncho tenía razón, pero sí fue concreto que en esos partidos no pudimos ganar".