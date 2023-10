Heinze: "Si hoy no se daba, posiblemente el que no estaba era yo"

Gabriel Heinze llegó al Nuevo Gasómetro siendo mirado de reojo. Y por varios motivos. Newell's venía de acopiar tres derrotas al hilo, de las cuales el porrazo del clásico frente a Central caló hondo en el sentimiento del hincha. Sin embargo, el triunfazo obtenido este sábado ante San Lorenzo le permitió al entrenador tomar una buena bocanada de oxígeno de cara a lo que vendrá. "Si hoy no se daba, posiblemente el que no estaba era yo. Me alegro por ellos y por la institución", apuntó el Gringo como dejando en claro lo que se jugaba en el Bajo Flores.