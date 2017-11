Hacedores de títulos

Felices los 3.

"Somos campeones pero nadie nos regaló nada", dijeron.

Sin lugar a dudas se llevaron todos los laureles por ser los responsables técnicos de los tres equipos campeones de primera división, los torneos Gobernador Luciano Molinas, Santiago Pinasco y Mariano Reyna de la Asociación Rosarina de Fútbol. Y tras haber finalizado la dura competencia, Ovación juntó a los entrenadores César Gaspari (Unión Alvarez), Facundo Parrino (Morning Star) y Walter Fleitas (7 de Setiembre) para realizar un balance de una temporada inolvidable. Los DT coincidieron: "Somos campeones pero nadie nos regaló nada. Los jugadores de los tres clubes trabajan 12 horas por día y después van a entrenar, eso no tiene precio". Los protagonistas llegaron a la hora pautada, después vino la producción fotográfica y la infaltable charla de café.

Gaspari, de Unión de Alvarez

"Fue una temporada brillante y la voy a recordar toda mi vida. Todavía no puedo creer lo que logramos en el año. Ser entrenador del club bicampeón no tiene precio. Siempre le recalco al plantel que tienen que disfrutar el momento y compartirlo con sus seres queridos. El fútbol es muy lindo y no tienen que tener presiones. La presión es para el laburante que tiene que mantener una familia y llegar a fin de mes. Pero eso los muchachos entendieron el mensaje y salieron a jugar en todas las canchas de la misma manera. Los resultados están a la vista. Fuimos, humildemente, los mejores de la Rosarina", sostuvo César Gaspari, técnico campeón del Molinas y el Ivancich.

El club de Alvarez fue el equipo que más jugó en el año, entre Ivancich, Copa Santa Fe y Molinas. "En el año jugamos 46 partidos, es un récord para un equipo amateur de liga y quedamos en la historia del club", añadió el DT bicampeón.

Parrino, de Morning Star

"El ascenso al Molinas es el premio a un plantel que jamás bajó los brazos y es responsable ciento por ciento. El grupo tuvo una asistencia perfecta y hoy puede darse el gusto de festejar en grande. Lo único que nos faltó fue terminar invicto y es la espina que nos quedó en el final del campeonato. Pero la campaña fue muy buena y no nos podemos reprochar nada", confió Facundo Parrino, DT del elenco de barrio Ludueña.

La entidad verdolaga abrochó el ascenso al Molinas a dos fechas de finalizar el certamen. "En un torneo muy parejo hubo tres partidos claves y después del triunfo ante Social Lux nos dimos cuenta de que éramos firmes candidatos a los dos ascensos. Después llegaron los partidos finales y pudimos lograr el ascenso y el campeonato. La temporada fue impresionante", cerró el entrenador ascendido.

Fleitas, de 7 de Setiembre

"Se nos dio todo completito. Los principales objetivos fueron lograr el ascenso y salir campeón de la C. Por suerte el combo salió perfecto y de yapa finalizamos invictos. La producción del plantel fue extraordinaria. El grupo acató las condiciones de trabajo. La tarea fue ardua y cumplieron con lo pautado. El título se ganó en forma merecida", dijo Walter Fleitas, entrenador del equipo campeón.

El equipo de la zona oeste finalizó invicto y tuvo la colaboración de ex jugadores para rubricar una excelente campaña."El plantel cumplió en lo futbolístico y en lo económico tuvimos la ayuda de Mauricio Sperduti y Juan Tevez. Además los dirigentes estuvieron siempre presente en todo", señaló, el DT de 7 de Setiembre.

