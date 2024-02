Guillermo Coria: "Es normal que el local tenga más presión"

Con respecto al futuro de Argentina en la serie, Coria advirtió que “sabíamos que la Copa Davis es una serie muy difícil, algunos me decían que no lloré, pero es difícil jugar para ellos su primera serie. Es normal que el local tenga mayor presión y que el visitante, aunque esté peor ranqueado, juegue más suelto”.

Continuando con su idea, Cerúndolo explicó: “Esta serie es muy parecida a la que jugamos con Lituania. Es una serie en la que somos favoritos, no te lo voy a negar y hay que asumir esa responsabilidad. Hay que saber lidiar con eso y como sobrellevarlo. Esto no es el circuito, Copa Davis es otra cosa. Representás a tu país. Al jugar de local los nervios influyen y ellos no tienen nada que perder, pueden jugar sueltos y salen a ganar el partido del año y eso hace que se emparejen un poco las cosas”.

De manera franca, Fran luego destacó: “Presión y nervios hay más que en cualquier otro torneo. Eso está clarísimo. Cuando jugás Copa Davis querés ganar como sea, querés demostrar. Sabés que es un partido, máximo dos, si la serie se extiende y es lógico que haya nervios. En el circuito jugás para vos y a tu equipo no tenés nada que demostrarle. A mí me gusta jugar la Davis y más jugando de local, tiene un sabor especial. Además del público, acá está mi familia y mis amigos, que me ven pocas veces en el año y eso yo lo disfruto mucho y te puedo asegurar que esta victoria me alimenta mucho para lo que se viene”.