Gritó el Aviador y Newell's ganó con vuelo rasante

Newell’s ganó por tres motivos concretos. Primero por el golazo que anotó Jerónimo Cacciabue para inflar la red del arco del hipódromo. Segundo porque el arquero Ramiro Macagno, si bien no tuvo ninguna tapada descollante, fue sobrio y efectivo para neutralizar los embates de Estudiantes que tuvieron dirección de gol. Y tercero por la impericia del equipo visitante de no poder plasmar en la red las chances netas que dilapidó abajo del arco. Tal vez suene exagerado decir que Newell’s ganó de casualidad, pero en la tarde del Coloso la pasó mal en varios pasajes, no podía dar tres pases seguidos y le costó hasta retener la pelota cuando en el segundo tiempo el pincha se le vino encima tras la roja de Guanini. Siempre sirve ganar, pero el resultado a favor no debe tapar el bosque y los rojinegros tienen muchísimo para mejorar si aspiran a protagonizar la fase complementación. Ayer la lepra venció casi sin querer queriendo. No se puede ser confiable si se depende de la puntería del rival. Y Newell’s se impuso casi pidiendo permiso, con el corazón en la mano, en un final dramático con la pelota merodeando peligrosamente el área del equipo de Kudelka.